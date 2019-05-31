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房內有動靜…媽驚見小偷汪叼「私密物」　她笑：差點報警了

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▲米克斯妞妞。（圖／網友Meng Yun Tsang授權提供）

內衣大盜被馬麻逮個正著。（圖／網友Meng Yun Tsang授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

這天馬麻聽到房間傳來翻找東西的聲音，忐忑地上前查看，沒想到差點嚇到暈倒，因為家中出現內衣大盜，而小偷的真實身分是米克斯「妞妞」，馬麻Meng Yun Tsang好氣又好笑地說，「你想嚇死誰，害我差點要報警了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯妞妞。（圖／網友Meng Yun Tsang授權提供）

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▲汪：上面那是我們家的喵老大XD。

Meng Yun Tsang接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「由於衣櫃沒關好，才讓妞妞有機可乘。」這天妞妞不像往常一樣呆在客廳玩耍，而是跑去當內衣大盜，只見牠墊腳咬出黑色內衣，還來不及逃離犯罪現場，就當場被人贓俱獲，馬麻見狀後苦笑說，「我知道你是好心，但可以讓我自己選嗎？」

▲米克斯妞妞。（圖／網友Meng Yun Tsang授權提供）

妞妞喜歡玩馬麻的衣服。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引許多網友按讚留言，「貓：我也覺得這件不錯啊！」、「牠比較喜歡媽媽穿這件」、「汪：媽咪今天穿黑色的」、「汪：黑的好看啦！跟我的眼圈比較搭配」、「看來是這兩位一起討論的答案」、「老司機」、「都選好了你就是要穿這件啦！」、「這狗很識貨。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯妞妞。（圖／網友Meng Yun Tsang授權提供）

▲汪：妞妞你的眼睛要睜開啦！

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