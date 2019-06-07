超商遇見詐騙集團！5隻柴犬「圍成圈討食」　爸笑：又出來犯案

▲詐騙慣犯又出來犯案XD。（圖／網友楊世傑授權提供，下同）
實習記者劉芊妤／採訪報導
遇上可愛的詐騙集團，被騙光食物也沒關係！台北飼主楊世傑遛狗完都會被家中5隻柴犬拉進超商，但牠們不是來吹冷氣，而是來騙吃騙喝。有趣的是，店員不僅沒有報警處理，反而心甘情願的被勒索，爸拔苦笑說，「詐欺慣犯又出來犯案！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
▲詐騙集團成功得手肉乾。
楊世傑接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「遛狗完都會經過這家超商，加上店員愛狗，所以有零食都會餵牠們吃。」這天「詐騙集團」圍成圈坐在櫃台旁討食，店員見狀就乖乖交出零食，還笑著說，「明天再來喔！」柴柴成功得手肉乾，吃飽喝足後心滿意足地搖尾回家。
▲柴柴靠呆萌的外表來進行詐騙。
照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」引來許多網友熱議，「逼逼～～都犯規哦！」、「來詐騙我吧！我願意被牠們詐騙」、「詐肉肉集團」、「來我這來我這」、「集團成員龐大啊！」、「好想被騙」、「我也想被牠們勒索一下」、「 世上最萌的詐騙集團。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
▲柴：你在偷吃什麼？
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