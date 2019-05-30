屏東黑狗大面積燒燙傷　見愛媽忍痛上前靠近：我想活下去

▲不向命運低頭的旺仔，堅強的挺過難關（圖／網友吳宜潔授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

屏東縣滿洲鄉有隻名叫「旺仔」的小黑狗，被民眾發現皮膚潰爛倒臥在果園，愛媽趕往現場後發現狗狗傷勢嚴重，但求生意志旺盛，見到人就忍住疼痛，半爬半脫地上前靠近，所幸在治療過後，體力已經慢慢恢復，也能自行排便，進食。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲旺仔表情害怕地趴在桌上，不曉得自己為什麼遭受殘忍的對待。

吳宜潔說，「由於狗狗傷勢嚴重，跑了4家醫院都建議安樂死，到了第5家才有人接手治療，醫生判斷狗狗是被滾燙熱水或腐蝕性液體潑灑全身，造成整片皮膚掀起來，還有刀傷和嚴重性骨折。」但不向命運低頭的旺仔，堅強的熬過難關，燒燙傷和刀傷傷口都有良好的恢復，看到牠對生命的渴求與勒性，讓許多醫療人員感動不已。

▲旺仔求生意志強，短短幾天大面積的燒燙傷都有良好的恢復。

吳宜潔表示，「旺仔目前仍在住院當中，但胃口不錯，生命指數也逐漸上升，雖然往後的醫療是條漫長的道路，但大家會一起照顧旺仔，因為每隻狗都應該有幸福的權利。她也呼籲大眾，「你可以不喜歡牠但別傷害牠」，每隻動物都應當受到最基本的尊重與對待。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲狗狗目前仍在住院治療，但體力和胃口都逐漸恢復。

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