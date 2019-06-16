聽到「去開燈！」　阿柴「雙腳一按」驕傲回眸：小Case

▲大哥就是狂啊！（影／臉書粉絲團「叫我大哥就可以了」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

柴犬「大哥」這天被命令去關電燈，牠快狠準地走到按鈕前往下壓，隔沒幾秒聽到去開燈，也花不到2秒的時間就輕鬆搞定，許多網友看完後笑說，「想擁有一隻聲控柴！」、「裡面的工讀生可以打卡下班了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲聰明的大哥會許多才藝包括，坐下、握手、趴下、轉圈、裝死、罰站、翻一圈、關燈。

影片中大哥聽到指令，腳步輕盈地跑到按鈕前關燈，連開燈也難不倒牠，成功完成後還不忘驕傲回眸。馬麻表示，會教大哥關燈，是因為有天跟我男友準備睡了，但都沒有人要起來去關燈，「後來想說乾脆來教牠，沒想到才教幾次居然真的會了。」

不過有時也會發生小插曲，有次馬麻命令大哥去關燈，結果牠走到按鈕前，腳掌不停上下亂壓，製造出鬼屋「忽明又忽暗」的氣氛，讓她直呼「大半夜的不要亂玩燈啦！」

▲關燈也難不倒大哥喔！

▲柴：你們覺得誰比較聰明XD？

這段影片上傳到臉書粉絲團「有點毛毛的」吸引許多網友按讚留言，「好強喔隨手關燈」、「大哥～受我一拜」、「聲控的就是好用！」、「大哥你好強」、「大哥就是狂」、「下次就自己開冷氣了吧！」、「強者柴犬」、「別人家的狗從不讓我失望！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲大哥：嘿嘿～沙發又被我破壞了！



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