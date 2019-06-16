等紅燈喊「通通坐下」　3汪旁多出「黑頭髮」媽一看大笑

▲4位都是媽媽的小孩。（圖／臉書粉絲團「牛乳茶」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

米克斯「來福」、「牛牛」、「茶茶」和小主人一起出門走走，過馬路時馬麻喊「通通坐下」，豈料3汪旁邊卻多出一個蹤影，低頭一看才發現兒子也跟著指令坐下，她見狀後笑說，「這...也不能說誰錯！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲弟弟：我們一起來看看風景～

馬麻表示，「夫家不能養狗，只要回娘家都盡量讓孩子與狗狗相處，因為不能天天見面，所以格外珍惜在一起的時光。」每次3汪見到思念已久的小主人，都會興奮地撲上去，而弟弟也會熱情回應，彼此間的互動常讓馬麻開玩笑地說，「還有沒有把我放在眼裡！」

▲汪：旁邊這位，是我們3隻保護的，誰都不許欺負！

有趣的是，弟弟正處於模仿期，常看到馬麻叫狗狗做什麼就跟著做，才會出現一起坐著等紅綠燈的畫面，馬麻尷尬又無奈地說，「路人的目光全聚焦在你們身上！」她也提到，「希望大家能瞭解寵物對小孩的成長是正向的，除了培養責任感，也能從中學會對生命的尊重。」

▲寵物與小孩的相處，怎麼看都不會膩！

照片上傳到臉書社團「有點毛毛的」網友們看了紛紛笑說，「都很聽話棒棒」、「 太可愛了」、「3隻都好乖哦⋯欸不對還有一隻」、「一視同仁哈哈」、「訓練得很好」、「都笑瞇瞇」、「超可愛的～每一隻」、「哎呦怎麼那麽可愛。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲馬麻表示，「明年有自己的房子後，就會接狗狗過來住了！」

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