ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

等紅燈喊「通通坐下」　3汪旁多出「黑頭髮」媽一看大笑

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲米克斯牛牛。（圖／臉書粉絲團「牛乳茶」授權提供）

▲4位都是媽媽的小孩。（圖／臉書粉絲團「牛乳茶」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

米克斯「來福」、「牛牛」、「茶茶」和小主人一起出門走走，過馬路時馬麻喊「通通坐下」，豈料3汪旁邊卻多出一個蹤影，低頭一看才發現兒子也跟著指令坐下，她見狀後笑說，「這...也不能說誰錯！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯牛牛。（圖／臉書粉絲團「牛乳茶」授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲弟弟：我們一起來看看風景～

馬麻表示，「夫家不能養狗，只要回娘家都盡量讓孩子與狗狗相處，因為不能天天見面，所以格外珍惜在一起的時光。」每次3汪見到思念已久的小主人，都會興奮地撲上去，而弟弟也會熱情回應，彼此間的互動常讓馬麻開玩笑地說，「還有沒有把我放在眼裡！」

▲米克斯牛牛。（圖／臉書粉絲團「牛乳茶」授權提供）

▲汪：旁邊這位，是我們3隻保護的，誰都不許欺負！

有趣的是，弟弟正處於模仿期，常看到馬麻叫狗狗做什麼就跟著做，才會出現一起坐著等紅綠燈的畫面，馬麻尷尬又無奈地說，「路人的目光全聚焦在你們身上！」她也提到，「希望大家能瞭解寵物對小孩的成長是正向的，除了培養責任感，也能從中學會對生命的尊重。」

▲米克斯牛牛。（圖／臉書粉絲團「牛乳茶」授權提供）

寵物與小孩的相處，怎麼看都不會膩！

照片上傳到臉書社團「有點毛毛的」網友們看了紛紛笑說，「都很聽話棒棒」、「 太可愛了」、「3隻都好乖哦⋯欸不對還有一隻」、「一視同仁哈哈」、「訓練得很好」、「都笑瞇瞇」、「超可愛的～每一隻」、「哎呦怎麼那麽可愛。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯牛牛。（圖／臉書粉絲團「牛乳茶」授權提供）

▲馬麻表示，「明年有自己的房子後，就會接狗狗過來住了！」

▼更多精彩影音

關鍵字： 米克斯小主人紅綠燈興奮領養

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

2禮拜沒洗澡！肥柴被姐捉住　死命掙扎＋浮誇尖叫：偶不要～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

只有3分之1浸到水！　30kg汪「全身浴變半身浴」..

影／主委指著狗說不行！媽氣炸以為被嫌棄　聽完下一句..

超商遇見詐騙集團！5隻柴犬「圍成圈討食」　爸笑：又..

見爸媽親熱！單身柴「肉身卡位」在中間：誰允許你們放..

鋪地墊降低爪子聲　汪雙腳一「蹬」飛越　媽：差點笑到..

房內有動靜…媽驚見小偷汪叼「私密物」　她笑：差點報..

影／汪陶醉坐搖搖車…一旁弟弟笑容逐漸母湯　網笑：全..

屏東黑狗大面積燒燙傷　見愛媽忍痛上前靠近：我想活下..

汪合力改造鐵門「自由進出」…燦笑探頭迎接　媽哭：這..

曾反對養貓！嬤「雙掌齊下」花2小時幫金孫拍屁屁：舒..

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：..

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作.....

奴才腿上睡再熟...聽到名字秒抬頭　豆漿瞪大眼睛必..

找到喵喵開關！主人用生命揉鼻 橘貓爽到瞇眼定格..

黑汪偷吃蛋糕椅上都是屑屑！被抓包下秒叼玩具謝罪：原..

那是牽繩啦！好奇柴狂繞94要追它　怒追20圈一個回..

真面目曝露！半夜兩腳站立走動　客廳狂跳突被人類抓包..

來PK啊！小奴才狂饋咖　橘貓不認輸：我有4隻你只有..

哩蝦郎？貓貓見「無血緣雙胞胎」同步問號　偷出拳招呼

皮貓幫奴才升級「藍芽耳機」　聽「高音質人聲」秒豎耳

聽到「去開燈！」　阿柴「雙腳一按」驕傲回眸：小Ca..

等紅燈喊「通通坐下」　3汪旁多出「黑頭髮」媽一看大..

台灣黑熊「踩中山豬吊」2度斷掌！　左手腫脹長蛆....

2公尺臭青母半夜爬上床頭　她驚醒「4眼對看」嚇壞…..

閃耀寶藍色神仙光澤！　老闆慷慨捐出「200萬分之1..

世界最噁動物園曝光！「食物臭酸+垃圾堆爆籠」如煉獄..

毛小孩趁快遞送貨落跑！主人遍尋不著 警FB「寵..

暑假要來了！法人一次報給你知道　看旺暑假5大概念族..

馮提莫穿膚色透視裝辣翻！一轉身「渾圓胸型」被看光

面試錄取率超高！「自我介紹」掌握3原則　一開口公司..

7天內爆四腳獸性愛影片、脫光熱舞　海軍肅清3年汰除..

中職／桃猿新洋投冠猛　曾打過美職金鶯隊

鐵灰車「斜插車庫空地」缺德一擋！屋主帶小朋友出門…..

《大時代》志琳原來是高材生！　夏宇禾台語「不輪轉」..

日職／王柏融第二打席敲安　連續安打場次推進至9場

男子機上大暴走！稱「吸不到氣」...瘋狂尖叫搥窗+..

港府暫緩《逃犯條例》修訂　紐時：習近平掌權後北京最..

寵物動物熱門新聞

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

狗衝出遭重機撞死　騎士受傷找主..

橘貓變溫柔巨人　坐著高過牧羊犬

驚悚火牛節！牠痛苦飛奔火卻越燒..

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

2公尺蛇半夜爬上床頭　婦人嚇壞

主人帶眼瞎貓去收容所找朋友！

貓咪霸佔機車　萌喊一聲讓網淪陷

柴剃毛頭留心形撞臉「孫悟空」！

貓咪護衛隊下雨也要接奴才返家！

台灣黑熊「踩中山豬吊」2度斷掌

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

走失2個月重逢！汪激動飛撲全家

讀者迴響

熱門新聞

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

狗衝出遭重機撞死　騎士受傷找主..

橘貓變溫柔巨人　坐著高過牧羊犬

驚悚火牛節！牠痛苦飛奔火卻越燒..

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

2公尺蛇半夜爬上床頭　婦人嚇壞

主人帶眼瞎貓去收容所找朋友！

貓咪霸佔機車　萌喊一聲讓網淪陷

柴剃毛頭留心形撞臉「孫悟空」！

貓咪護衛隊下雨也要接奴才返家！

台灣黑熊「踩中山豬吊」2度斷掌

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

走失2個月重逢！汪激動飛撲全家

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面