在沙發亂大便！阿嬤插腰訓話　汪眼神死抗議：你壞壞對我太兇了

▲狗狗被罰站，眼神超有戲！（圖／臉書粉絲團「家有奕寶如有一寶」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

米克斯「亦寶」亂大便在沙發上，阿嬤見狀就罰牠在客廳面壁思過。只見老人家氣噗噗地插腰訓話，沒想到汪汪竟露出厭世又哀怨的表情，還斜眼偷喵，像是在抗議阿嬤壞壞，對自己太兇了，逗趣又可愛的模樣笑翻許多網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：阿嬤～人家下次不敢了QQ。

Nina Chiu接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「婆婆當初反對養狗，誰知現在家中最疼亦寶的就是她！」平常老人家會帶狗狗去散步，也會幫忙訓練指令，還會抱著牠看電視，連法鬥哥葛「豆豆」都沒有這種待遇。有趣的是，老人家罵完亦寶後，立刻抱入懷裡秀秀，拿零食出來討汪孫開心，馬麻哭笑不得地說，「這樣亦寶會精神錯亂啦！而且有處罰到嗎？」

▲亦寶曾是流浪狗，被領養回家後過上幸福的生活。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」網友們看了紛紛笑說，「阿嬤兇完一定又惜命命」、「那個表情，那個眼神」、「不甘願的眼神啊！」、「汪：是大便自己跑出來了」、「眼神太好笑」、「好可愛！一副不甘願的樣子哈哈」、「臉超臭～～」、「表情好無奈。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲汪：我扮鬼臉第一名！

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