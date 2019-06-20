汪衝泥濘「滾到變ㄧ幅油畫」　路人好奇詢問：牠是柯基嗎？

▲Pocky全身沾滿泥巴後，路人上前詢問，「牠是柯基嗎？」（圖／網友鴨鴨仔授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

1歲半的柯基Pocky趁家人不注意跑到泥巴坑，玩到全身髒兮兮，連公園的狗狗都不敢上前靠近，還有路人問說，「請問牠是柯基嗎？怎麼長的不像」，馬麻鴨鴨仔無奈又好笑地說，「看看你滾到大家都認不出來了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲玩太瘋，回去要被馬麻修裡啦！

鴨鴨仔表示，「視線離開Pocky不到1分鐘，就發現牠全身沾滿泥巴，認識的狗友看到後全嚇傻，一直大喊不要過來。」馬麻帶Pocky回家後，用洗毛精洗了5次，最後一次還靜待15分鐘後才洗白，浴室的排水口還因此淤積，因為全是沙子和泥土，馬麻苦笑說，「我洗到腰都痛起來了！」

▲隔壁柯基看到Pocky的模樣，嚇得頻頻後退。

照片上傳到臉書社團「柯基會社」引來許多網友熱議，「你心臟真大顆、是我可能瘋掉」、「你是誰啦哈哈」、「找到知己了哈哈」、「感覺是ㄧ幅柯基油畫！」、「太會玩了」、「我笑歪了」、「怎麼變成這樣啦！」、「難怪路人認不出來。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲Pocky：哼！人家還是很美的！

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