來PK啊！小奴才狂饋咖　橘貓不認輸：我有4隻你只有2隻

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饋腳比賽XD。（影／網友賴小潔授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

貓咪「果果」和小主人玩起「饋腳比賽」，雙方誰也不讓誰，不停把腳放到對方身上，小主人還使出干擾戰術，故意舉白旗投降，不過果果沒有受騙上當，馬麻賴小潔無奈地說，「不要再饋了喔！我都快眼花了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪果果。（圖／網友賴小潔授權提供）

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▲果果的眼神太有戲啦！

賴小潔表示，「弟弟非常喜歡果果，常常黏在牠的身邊，果果有時不想被打擾，就會用腳踢開。」影片中果果和弟弟上演激烈的饋腳比賽，過程中小主人故意認輸，指著自己的腿示意對方放開，沒想到下秒又迅速壓在果果身上，但主子不僅沒受到影響反而更集中注意，最後用貓掌抓住弟弟的腳，才結束這場僵局。

▲貓咪果果。（圖／網友賴小潔授權提供）

弟弟：來～喝水囉！

▲貓咪果果。（圖／網友賴小潔授權提供）

弟弟10個多月會爬樓梯的時候，果果都會在前方等他。

這段影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」引來許多網友熱議，「都不讓誰饋腳」、「橘貓與奶嘴的較量」、「來啊！來PK啊！」、「孩子你只有二隻腳本喵我有四隻耶」、「不能輸的概念」、「我的大橘赢了不用看」、「眼神超好笑的。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪果果。（圖／網友賴小潔授權提供）

▲那裡是有什麼食物嗎？

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關鍵字： 貓咪主子喵星人橘貓饋腳

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