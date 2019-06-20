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歐告被丟收容所…驚恐追主人遠去背影　她嘆：最後同框竟是棄養照

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▲家犬被棄養在收容所 。（圖／網友吳岱凌授權提供）

想領養親人又愛撒嬌的小黑狗，可以到宜蘭收容所，籠號：C1 編號：1080572 看看牠喔！（圖／網友吳岱凌授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

網友吳岱凌到宜蘭收容所當志工，發現有飼主帶家中狗狗辦理棄養手續，不知情的歐告還興奮的在旁打轉，直到主人離去獨留牠面對陌生環境，驚慌失措的模樣全寫在臉上。吳岱凌見狀特地進籠陪伴，並無奈地說，「這麼溫馴乖巧的孩子怎麼狠心棄養呢？」

▲家犬被棄養在收容所 。（圖／網友吳岱凌授權提供）

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狗狗進到籠內後相當懼怕不安。

網友吳岱凌在臉書社團「米克斯傳奇」寫道，「你覺得你最後一次跟自己毛孩合影會是什麼樣子？照片裡幾個月大的毛孩也是最後一次跟主人合影，只是牠不會知道，這是因為辦理棄養入所時要使用的照片。」小黑狗要被帶入籠內時，還跑出去追主人逐漸遠去的背影，讓在場志工看了相當不捨。

▲家犬被棄養在收容所 。（圖／網友吳岱凌授權提供）

歐告衝到外面去找主人，卻不曉得已經回不去曾經給自己溫暖的家了。

由於歐告的認養率相對較低，加上幼犬抵抗力差，容易生病感染，以及牠是家犬，心情會因為害怕或思念主人而受到影響。吳岱凌說，「看到狗狗懼怕的表情，我趕緊抱起安撫，牠也熱情回應狂舔臉頰，明明是愛撒嬌的孩子，怎麼會被送到收容所？」她提到，「狗狗真的很乖很乖，抱一下能讓人瞬間融化，拜託大家幫幫這可憐的毛孩，希望狗狗最後是以領養結案，而不是倒下。」

▲家犬被棄養在收容所 。（圖／網友吳岱凌授權提供）

歐告相當親人，狂在志工身上磨蹭討抱。

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關鍵字： 米克斯歐告領養棄養收容所家犬

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