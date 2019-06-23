永康交流道狗群亂竄！2隻遭撞腸子流出慘死　她撐傘送最後一程

▲仁德交流道下午出現狗群誤入車流，其中2隻遭到撞擊死亡。（圖／網友Chen Ting授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／採訪報導

北上326仁德交流道今日下午出現一批狗群，疑似遭到惡意放生，漫無目的在車潮中奔走，其中2隻遭撞，倒在路上當場死亡，其餘還有5隻被困在車流。其中一名目擊的民眾Chen Ting見狀，下車幫忙驅趕狗隻，避免再有傷亡，並通知高速公路局協助處理。

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目擊現場的網友Chen Ting在臉書社團「我要當流浪動物義工救援團隊」寫道，國道一號和北上326仁德交流道前出現大批流浪狗，有的已經被撞死亡，一隻黑狗誤入車流，遭到高速撞擊，腸子流出來當場死亡；還有一隻白狗斷氣倒在路肩，「其中這隻黑色的浪浪離我最近，下著雨我有撐傘，在旁邊安撫牠上天堂了，另外還有一台白色轎車也很有愛心下車幫忙。」

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▲狗狗躺在路邊斷氣。

Chen Ting在現場還看到5隻活的浪犬在旁邊走動，當下先撥打1968通知高速公路局，因為怕牠們怕再被撞到，所以一行人都幫忙護著，「但國道警察怕會妨礙交通，已經來趕我們走了！ 我們沒有辦法在這邊顧著這些孩子了。X...是哪一個夭壽的，放浪浪下車？」

記者下午致電到高公局，相關人員表示，下午2點左右接獲通報，已派岡山工務段的人員已到現場處理2次，第一次有發現狗群和2具狗屍，已進行犬隻驅趕，第2次再到現場，16點23分接到回報，328仁德交流道附近的狗群已經消失。另外，屍體部分也已經載往永懷動物樂園火化處理。

至於犬隻是否遭到惡意放生，高公局表示，由於監視器畫面只能拍攝固定角度，無法直接確認是狗群誤闖交流道，還是被人丟下車，目前將會持續觀察後續狀況。