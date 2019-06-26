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散個步莫名被兇！別隻狗轉頭　膽小柴驚恐瞪眼：又..又怎樣啦

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▲▼散個步莫名被兇！別隻狗轉頭　膽小柴驚恐瞪眼：又..又怎樣啦。（圖／網友杜怡萱授權提供）

▲柴柴剛跟拉拉吵完架，看到別人家的黑柴回頭超驚恐。（圖／網友杜怡萱授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

柴犬內建豐富的表情包！桃園一名飼主杜怡萱日前帶著愛犬Polar到石門水庫看熱氣球，沿路上跟巧遇的拉布拉多犬吵架，正當牠走路還在恍神，突然看見眼前另一隻黑柴，馬上瞪大眼睛，擠出雙下巴完全不敢靠近人家，驚恐到不行的崩潰臉笑翻許多人。

▲▼散個步莫名被兇！別隻狗轉頭　膽小柴驚恐瞪眼：又..又怎樣啦。（圖／網友杜怡萱授權提供）

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▲▼Polar從小就是個表情多變的孩子。

▲▼散個步莫名被兇！別隻狗轉頭　膽小柴驚恐瞪眼：又..又怎樣啦。（圖／網友杜怡萱授權提供）

飼主杜怡萱表示，8個多月的Polar個性很膽小，卻很奸詐愛挑戰人家底線，當天牠遇到很多隻狗，莫名被大隻拉拉兇，兩隻汪隔空吵架，可能是內心還在害怕，走到一半才發現前方還有一隻黑柴，才會嚇到定格後退。只見牠擠出雙下巴滿臉緊張，耳朵往後折滿臉驚恐，彷彿在說，「又..又怎樣啦？」，畫面相當可愛。

▲▼散個步莫名被兇！別隻狗轉頭　膽小柴驚恐瞪眼：又..又怎樣啦。（圖／網友杜怡萱授權提供）

▲吃飯時間到了，如果沒準時放飯，Polar就會露出這個表情。

許多網友看完紛紛被Polar有戲的表情給逗樂，留言笑說，「耳朵完美呈現驚嚇感」、「前面的怎麼這麼黑」、「嚇到耳朵都反折了」、「柴：原來曬太陽會變成這樣」、「有梗圖的味道XD」、「 這臉好有喜感喔」、「嚇屎柴柴了」、「表情很豐富討喜」。

▲▼散個步莫名被兇！別隻狗轉頭　膽小柴驚恐瞪眼：又..又怎樣啦。（圖／網友杜怡萱授權提供）

▲出來散步笑得好開心。

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關鍵字： 柴犬散步熱氣球膽小被兇

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