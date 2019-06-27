▲日本一名男飼主早上醒來，發現枕邊人變成貓XD（圖／翻攝自Twitter:mitoconcon，下同）

寵物小組／綜合報導

貓咪其實是派來統治地球的外星人，這下身份露餡了吧！日本有名飼主日前拍到一幕神之爆笑的畫面，前陣子他早上睡醒，突然發現枕邊人的位子被卡位，家裡的貓主子跑上來大字躺，仰頭翻肚的睡姿根本就是人類，讓其他網友看了有忍不住開玩笑打趣，「工讀生不要再裝囉！」

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▲▼貓咪到哪都能睡。



推特用戶＠mitoconcon日前貼出這組照片並寫道，「當我妻子早上去出差，我獨自在家睡覺時，對於身旁的枕邊人感到無限驚訝！」，原來是家裡的白底虎斑貓跳上床，躺在枕頭旁邊以「大叔翻肚」的睡姿，臉上掛著一抹微笑沉沉的睡去，遠遠看就像是批著貓皮的人類在睡覺。

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許多網友看完紛紛被貓咪超狂睡姿給萌到，留言笑說，「正宮不在，小三就囂張了」、「這姿勢根本是人類！」、「你老婆變成貓」、「牠一定是怕你孤單寂寞覺得冷啦！」、「露肚肚超級可愛的啦」、「其實牠想偷偷取代女主人的位置」、「枕邊人會成這位也不錯XD」。

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