前方有敵人！媽扛「貓牌機關槍」嘟嘟嘟掃射　牠眼神死笑翻網

▲貓咪被當成機關槍嘟嘟嘟射擊。（圖／翻攝自Instagram:kingsofmeow，下同）

寵物小組／綜合報導

跟寵物互動心智年齡自動降低成幼稚園程度！國外一名女飼主日前分享一段逗趣影片，這天她和愛貓理查在玩射擊遊戲，蹲在沙發旁邊，一把將貓咪扛在肩膀進行一場室內掃射，可愛又無厘頭的舉動笑翻6萬人。

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▲理查擁有一對大耳朵和會說話的眼睛。

飼主經常在Instagram分享貓咪的生活點滴，6歲的理查擁有一對大耳朵，以及優雅修長的身軀，平常個性溫柔又愛撒嬌，因此在網路上吸引不少粉絲追蹤。這天馬麻將牠整隻舉起，用前腳當作是槍管，看到前方隱形的敵人，馬上前後抖動「嘟嘟嘟」掃射。只見理查從頭到尾露出眼神死的表情，無奈的配合馬麻的小劇場，飛機耳乖乖被當機關槍使用。

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▲理查想撒嬌的時候會默默走到人類身邊折手手趴好。

這段可愛又爆笑的影片被分享到網路上，已經累積6萬的觀看次數，許多網友看完紛紛羨慕直呼，「貓咪超配合的啦」、「換成是我家的，早就一拳貓過來」、「 這是每個養貓的人都至少做過一次的事XD」、「太胖的貓咪無法玩的遊戲」、「這台機關槍哪裡買～」、「主子直接放棄抵抗哈哈哈哈」。

在 Instagram 查看這則貼文 @kingsofmeow 分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 22 日 上午 9:11 張貼

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