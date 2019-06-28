日本重啟「商業捕鯨」　環團籲G20領袖譴責日本殘忍獵殺！

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國際經濟合作論壇G20在28、29日於大阪召開高峰會，20國領導人的討論焦點都圍繞於於貿易談判、地區衝突以及環境氣候等，而其中讓大家最關注的焦點之一，就是「日本」將於下週起不顧各國領袖及環保人士反對，再度開啟「商業捕鯨」。

▼國際捕鯨委員會（IWC）於1982年通過《全球禁止捕鯨公約》，禁止商業捕鯨，但允許捕鯨用於科學用途。（示意圖／路透社）

綜合外媒報導，日本雖然禁止「商業捕鯨」將近30年，但期間卻仍以「科學研討」的名目捕鯨，而此次日本宣布將於30日正式退出國際捕鯨委員會（IWC）的舉動，也讓環保人士認為各國領袖不應對日本這種「殘忍獵殺」行為視而不見。

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日本於2018年9月就曾向IWC提出重啟商業捕鯨，並定下每年可捕撈配額，因遭到IWC否決，最後決定退出IWC。日本綠色和平組織表示，以現代船隊及捕撈技術，相信很快就會因過度捕撈，而讓許多鯨魚物種消失。

動保團體國際人道協會（Humane SocietyInternational）會長卜洛克（Kitty Block）嚴厲譴責日本退出IWC，重啟商業捕鯨是一種短視近利，且藐視各國對動保的努力。卜洛克也與動保人士包含人類學家珍古德（Jane Goodall）等聯合向G20領袖發函，希望讓日本知道捕鯨是與時代脫節的行為，呼籲他們停止商業捕鯨。