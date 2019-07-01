圓仔即將滿6歲！眼睛發亮等蛋糕　周六慶生會來跟圓仔合照

▲大貓熊圓仔即將滿6歲，越來越有女人味。（圖／台北市立動物園提供，下同）

寵物小組／綜合報導

可愛的大貓熊圓仔即將滿6歲，相較於去年生日正經歷「假孕」的不適期，今年慶生會之前更有精神，行為越來越有女人味，已經準備好迎接粉絲們的祝福，台北市立動物園將在7月6日（星期六）早上舉辦慶生會，邀請大小朋友一起到場陪壽星享用蛋糕、親手製作限量的生日紀念品，另外還能難得的留念機會，粉絲們能與保育員及圓仔一起大合照！

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▲圓仔今年的生日願望，動物園幫牠許下再多一個弟弟妹妹組成更大的家庭（圖為貓熊圓圓）。

台北市立動物園這次特別提前2天，在大貓熊館入口處佈置好圓仔慶生會的舞台，讓大家提早先將生日賀卡掛上，幫圓仔暖壽。粉絲慶生會當天將於6日上午09：30-12：00大貓熊館出口大廳，將舉辦一年一度的「大貓熊市集」，提供民眾親自動動手，製作大貓熊限量文宣品。

現場擁有圓仔6歲生日紀念徽章DIY、6歲生日紀念版手提袋絹印、大貓熊保育商品展售、大貓熊動物認養推廣等駐站。10點30分左右保育員及圓仔將蒞臨大貓熊館入口的慶生會舞台，和大小朋友一起歡唱生日快樂歌，看著牠開心享用美味的特製蛋糕，接著在和粉絲們合照留念，同慶圓仔又長大一歲。動物園也幫牠許下生日願望，希望媽媽「圓圓」明年能夠再接再勵，有機會再幫圓仔添一個弟弟或妹妹。

▲圓仔的爸爸團團。



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另外，動物園在今年3月2日發現，貓熊圓圓發情將達到高峰期時，把握時機為牠進行了人工受精，歷經121天的觀察及各項懷孕診察，動物園熊科動物繁殖小組專家群在充分研討、綜合評估後，確認圓圓今年並沒有成功懷孕，疑似懷孕(或假孕)的行為表徵也將逐漸消失，食慾及活動力應該很快就能恢復。

▲貓熊圓仔即將滿6歲，7月6日早上09：30舉辦粉絲慶生會。