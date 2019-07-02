飼主因案入獄毛小孩沒人顧　台南市動保處派員緊急庇護25隻

▲台南市動保處派員緊急庇護救援25隻毛小孩，免於被餓死的悲慘境界。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

飼主因通緝被捕，無法妥善照顧家中毛小孩，台南市動保處採取緊急庇護救援危難中的毛小孩，派員於7月2日上午9時許，會同東門里陳里長及東寧派出所警員，進入中西區青年路232巷一棟民宅內救援25頭毛小孩。

台南市動保處指出，一般動物保護案件，動物保護檢查員需調查充足證據，才能進入民宅救援動物，本案動物保護檢查員，分別於5月10日勸告飼主改善飼養環境，並因該屋即將拆遷，請飼主另覓適當場所安置毛小孩，以維護動物福祉，但該案在飼主尚未被捕前，犬隻飼養情形尚可，且毛小孩外觀無受虐情形，僅有狗吠聲擾民，故當時無立即迫切需緊急救援程度。

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動保處於6月25日接獲民眾通報飼主因通緝被捕，尋求動保處人員協助餵食毛小孩，讓毛小孩免於被餓死的悲慘境界，動物保護檢查員連日來前往餵食毛小孩，提供充足食物及飲水，並同步確認各項證據是否足以啟動緊急庇護程序，本案動物保護檢查員與警方及檢方雙重確認飼主已被捕服刑中，考量毛小孩無人照料，並確認飼主已無法善盡飼主責任，因此派員強制介入，進入私人領域救援毛小孩。

本案毛小孩後續之安置問題，動保處將派員前往監所，徵詢飼主意見及評估飼主親友有無能力妥善照顧，最後由動保處決定是否開放給民眾認養，並以保障毛小孩的動物福祉為優先考量。動保處也呼籲飼養寵物的民眾，如果無法繼續飼養寵物，應該將寵物轉由他人飼養並予妥善安置，千萬不要棄之不顧或丟棄，以免觸法並危害動物生命。