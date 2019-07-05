ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

狗界蜘蛛人！歐告搶走「貼身小粉紅」挖洞套頭　全家笑到崩潰

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼媽媽的味道！歐告搶走「貼身小粉紅」套頭燦笑　全家笑到崩潰。（圖／網友山稜授權提供）

▲黑狗把馬麻的內褲咬破自己套在頭上。（圖／網友山稜授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

顏色剛好跟媽媽的睡衣組成一套！新北三重一隻2歲的歐告「黑輪」超調皮，這天飼主要去洗澡，牠趁馬麻不注意故意把內褲叼走，咬破3個大洞還自己套在頭上，瞬間變狗界成蜘蛛人，傻萌的舉動讓全家人笑到不行。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

▲▼媽媽的味道！歐告搶走「貼身小粉紅」套頭燦笑　全家笑到崩潰。（圖／網友山稜授權提供）

▲黑輪從小就是個戲精。

飼主山稜表示，2歲的黑輪是個人來瘋的小男生，個性傲嬌愛看熱鬧，而且喜歡收藏自己有興趣的小物品，像是襪子、樹枝、死魚和死老鼠，常常咬著就會藏到自己的小窩，「那天是我要去洗澡，牠看到我手裡拿著內褲，就快狠準的咬走，搶也搶不回來，整個家里跑給我追，於是我就不理牠，讓牠自己玩到爽，洗完澡出來就看到內褲在牠頭上了...。」

▲▼媽媽的味道！歐告搶走「貼身小粉紅」套頭燦笑　全家笑到崩潰。（圖／網友山稜授權提供）

▲▼黑輪小時候一臉萌，長大後變成搞怪大師。

▲▼媽媽的味道！歐告搶走「貼身小粉紅」套頭燦笑　全家笑到崩潰。（圖／網友山稜授權提供）

▲▼媽媽的味道！歐告搶走「貼身小粉紅」套頭燦笑　全家笑到崩潰。（圖／網友山稜授權提供）

山稜笑說，類似情形發生很多次，「牠其實只是喜歡從我手上搶東西去玩」。另外，黑輪也愛看熱鬧，只要聽到救護車、路人吵架、警車經過，都一定會衝去窗戶，完全就是個小屁孩，但也因為牠搞怪的個性，帶給家裡無限的歡樂。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼媽媽的味道！歐告搶走「貼身小粉紅」套頭燦笑　全家笑到崩潰。（圖／網友山稜授權提供）

▲▼有個風吹草動，黑輪就會衝到窗戶旁邊看熱鬧。

▲▼媽媽的味道！歐告搶走「貼身小粉紅」套頭燦笑　全家笑到崩潰。（圖／網友山稜授權提供）

網友看完黑輪自製頭套的影片紛紛留言笑說，「今晚的黑狗都要被送出房間外」、「這是牠在改變造型」、「已經搞不清楚媽媽倒底是哭還是笑了」、「模仿當瘋狂假面」。

更多精彩影音：

關鍵字： 歐告米克斯內褲蜘蛛人套頭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／萌貓趴窗裝可憐「求開門」　送貨員近看告示笑歪

影／一進狗公園「全部人跑光」！比特獨坐草皮傻笑　媽..

散步聽到「噗滋聲」！馬麻一看秒開罵　洛威拿無辜臉4..

歡迎回來！面罩喵門口萌臉折手手　屋主問號：我沒養貓..

浪貓只躲他車下！　司機一開「壓到東西」哭了：是否餵..

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」　主人尖叫喚不回崩潰

影／被爸強壓親親！柴柴完美演繹眼神死　網笑：這是養..

影／騎到一半竄出猛虎！騎士狂催油門「25秒崩潰逃」..

散步沿路「進鄰居家巡視」　媽叫半天不出來崩潰：取錯..

不忍烏龜被活活壓裂殼…天才獸醫用神材料修補　網讚翻..

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好..

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 ..

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳..

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子..

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網..

奴才上工！DIY自製居家貓鞦韆 主子各種花式捧場...

祐銘&麻吉貓-遛貓咪會很奇怪嗎？麻吉是隻愛散步的貓

最萌吃貨！倉鼠暴風嗑光蘋果乾 1分鐘完食...嘴嘴..

主人不好當！奴才停止騷癢癢...米克斯「伸手狂撥」..

快幫我脫掉！柴柴穿鞋超慌張 小腳狂竄「懸空定格」鏟..

「從皮毛開始」關心毛孩健康　世界級美容師教你如何洗..

蓋子轉不開...帥奴才搬「肉球開罐器」　一記迴旋踢..

就站在牠面前！　傻汪玩躲貓貓「看不到媽」...她笑..

屁股癢抓不到！街舞魂歐告狂轉圈蹭地　網笑：快去幫牠..

媽加班累壞返家看狗　懶柴卻僅用「尾巴歡迎」超敷衍！

狗界蜘蛛人！歐告搶走「貼身小粉紅」挖洞套頭　全家笑..

橘貓聽到「叩叩叩敲碗」秒甩尾現身　網笑：果然跑第一

「欸，你不能摸我！」布偶貓推開奴才手　下秒霸氣抱緊..

火燒過來了！比特犬叼8月女嬰尿布逃難　機警救了全家

只因釣魚被打擾…釣客無情射殺懷孕海豹　寶寶來不及出..

促進台馬雙邊合作！　黃志芳會晤馬來西亞吉打州州務大..

精神勝利！長榮空服員苦行11hr歸隊 工會：達到..

慶祝法國國慶！GC三色國旗可頌1日限定　預購全台宅..

易烊千璽「期末合照」洩身高差！　老實舉動網笑哭：把..

快訊／南加州又震了！規模5.4當地清晨一陣搖　深度..

母乳喝不完送人？醫曝「來路不明體液」恐感染：連保存..

效法亞馬遜！momo第4季推Prime忠誠會員計畫..

不斷更新／廖健富、林立開轟　3局桃猿4：0統一獅

「從皮毛開始」關心毛孩健康　世界級美容師教你如何洗..

不斷更新／兄弟攻勢串聯先馳得點　3局結束兄弟1：0..

寵物動物熱門新聞

萌貓趴窗求開門　近看告示笑歪

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

陌生喵折手迎接　屋主問號：你誰

司機壓到浪貓哭了：是否餵養害到..

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

被爸強壓親親！柴完美演繹眼神死

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

媽叫半天不出來　村長汪去鄰居家..

龜殼被活活壓裂　獸醫用這材料修..

街友哈士奇對望…下一秒分食給牠

叛逆灰鸚鵡狂嗆爸：再吵打你喔！

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

柴柴賴在超商不走　燦笑送別主人

讀者迴響

熱門新聞

萌貓趴窗求開門　近看告示笑歪

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

陌生喵折手迎接　屋主問號：你誰

司機壓到浪貓哭了：是否餵養害到..

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

被爸強壓親親！柴完美演繹眼神死

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

媽叫半天不出來　村長汪去鄰居家..

龜殼被活活壓裂　獸醫用這材料修..

街友哈士奇對望…下一秒分食給牠

叛逆灰鸚鵡狂嗆爸：再吵打你喔！

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

柴柴賴在超商不走　燦笑送別主人

芒果攤萌老闆竟「顧店顧到睡著」

最新影片

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子」助成功脫險

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網笑：間諜泡芙

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面