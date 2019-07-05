狗界蜘蛛人！歐告搶走「貼身小粉紅」挖洞套頭　全家笑到崩潰

▲黑狗把馬麻的內褲咬破自己套在頭上。（圖／網友山稜授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

顏色剛好跟媽媽的睡衣組成一套！新北三重一隻2歲的歐告「黑輪」超調皮，這天飼主要去洗澡，牠趁馬麻不注意故意把內褲叼走，咬破3個大洞還自己套在頭上，瞬間變狗界成蜘蛛人，傻萌的舉動讓全家人笑到不行。

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▲黑輪從小就是個戲精。



飼主山稜表示，2歲的黑輪是個人來瘋的小男生，個性傲嬌愛看熱鬧，而且喜歡收藏自己有興趣的小物品，像是襪子、樹枝、死魚和死老鼠，常常咬著就會藏到自己的小窩，「那天是我要去洗澡，牠看到我手裡拿著內褲，就快狠準的咬走，搶也搶不回來，整個家里跑給我追，於是我就不理牠，讓牠自己玩到爽，洗完澡出來就看到內褲在牠頭上了...。」

▲▼黑輪小時候一臉萌，長大後變成搞怪大師。



山稜笑說，類似情形發生很多次，「牠其實只是喜歡從我手上搶東西去玩」。另外，黑輪也愛看熱鬧，只要聽到救護車、路人吵架、警車經過，都一定會衝去窗戶，完全就是個小屁孩，但也因為牠搞怪的個性，帶給家裡無限的歡樂。

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▲▼有個風吹草動，黑輪就會衝到窗戶旁邊看熱鬧。

網友看完黑輪自製頭套的影片紛紛留言笑說，「今晚的黑狗都要被送出房間外」、「這是牠在改變造型」、「已經搞不清楚媽媽倒底是哭還是笑了」、「模仿當瘋狂假面」。

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