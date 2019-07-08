以台灣為起點的沐浴精！採天然成分調香　2019蟬聯年度品牌獎

▲寵物洗澡時使用的沐浴精對皮膚有著一定的影響。（示意圖／免費圖庫pxhere）

寵物小組／綜合報導

幫毛小孩選擇沐浴乳盡量以天然成分為主，洗香香之外還能保護牠們的皮膚。YU東方森草以台灣為起點，跨國行銷全球，推廣以健康、安全的成份配方調香，2019年再度蟬聯世界品牌大獎寵物沐浴年度品牌，成為全球唯一得獎者，也讓毛小孩洗完澡能維持健康的皮膚狀態，沐浴在淡淡香氣當中。

久負盛名的權威世界品牌獎 (World Branding Awards)（動物類），2019年於維也納霍夫堡皇宮(Hofburg Palace)舉行的頒獎典禮上，由來自全球的38個國家各品牌於此榮獲「年度品牌」殊榮，其中一個得獎的便是台灣品牌《YU東方森草》，以多層次段級調香技術，和創造出健康成份、健康配方，堅持健康安全的品牌個性，再度蟬聯年度品牌。

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▲天然成分的沐浴精可以減少毛小孩過敏的問題。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）



世界品牌獎(World Branding Awards)位於倫敦，是註冊的非營利組織世界品牌論壇的知名大獎賽事。每年透過專家學者進行品牌評鑑，並透過上萬名的一般消費大眾公開市調與線上投票，所遴選出年度最具代表性的品牌。藉以榮耀品牌價值、表彰世界級及國家級優秀品牌的傑出成就。大獎獎項主要分為三大類——授予國際品牌的全球性獎項、授予區域性品牌的區域性獎項、授予品牌所在國知名品牌的國別獎項。

▲▼YU東方森草再度蟬聯世界品牌大獎寵物沐浴年度品牌。（圖／YU東方森草提供）



對於這次得獎，YU創辦人趙裕華表示，從創業之初就堅持配方品質的YU，在競爭非常的寵物洗沐類市場很快地受到注目。而在市場上時間越久，反而會相信堅持品質的必要，這次的榮耀肯定也給予YU更高的使命，更大的動力持續提供予寵物最好的沐浴商品。



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