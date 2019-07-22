找不到零食！混小瑪找爸發飆「眼神對峙」　5分鐘後甜蜜齊散步

記者吳鎮良／採訪報導

還記得那隻超愛看醫生的混血汪「楊哈比」嗎？每次只要一到醫院門口，牠就會想要衝到裡面去，看到醫生後還會露出一臉滿足的笑臉癡癡望著，模樣非常可愛！但可別以為牠沒脾氣，最近哈比因為找不到零食，居然跟爸拔吵架，一人一狗彼此僵持了許久，但有趣的是，沒多久後他們便一起甜蜜出門散步了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可以看到，哈比躺在沙發上，對著一旁的縫隙處不停地抓，抓累了便攤平休息，但眼神似乎藏有怒氣；只見爸拔問了句「這裡有什麼？」接著把手放過去，哈比見狀後立刻張嘴想咬下去，接著張著大大的雙眼和爸拔對峙，模樣彷彿是在說，「我的零食呢？交出來！」

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▲▼哈比因為找不到零食而對爸拔吵架。（圖／飼主Tina Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



馬麻Tina Lin笑說，「牠昨天晚上找不到沙發藏的零食，跟把拔在吵架哈哈！」雖然哈比因為找不到零食，理智線一時斷掉，不過大約5分鐘後，牠就恢復成平常時撒嬌的模式，和爸拔一起出門散步，甜蜜蜜的模樣讓一旁的馬麻瞬間變成電燈泡。

哈比除了愛爸拔之外，牠最愛的人就是醫生，前陣子去診所時，牠一進到門口心情就非常嗨，甚至在抽血的過程中一點都不會抗拒，甚至會開心到狂搖尾巴；影片中，牠把頭撇到一旁且屁股翹高高，不到20秒的時間就完成了抽血檢查，根本是汪界的模範生。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲哈比看醫生的眼神非常有愛。

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