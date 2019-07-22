才開門...3隻胖胖自來貓秒衝進來奶音翻肚　網萌暈狂推收編！

記者闕雁琳／採訪報導

遇到這種不速之客先抱緊再說！一名網友Kate Liao分享，家裡常常會有自來貓進出，每次只要打開家門，就會有3隻小胖貓自動走進來，趴在門口翻肚，奶音撒嬌想要討摸摸，根本把客廳當作自己家。影片貼出來之後融化許多貓奴，紛紛直呼「這麼可愛，趕快收編了！」

▲▼三花貓「小花」和橘貓「肥橘」以及白底橘貓「奶油」。（圖／網友Kate Liao授權提供請勿隨意翻拍，以免侵權。）



請繼續往下閱讀...

影片中可以看到，一隻三花貓「小花」帶著一隻橘白貓「奶油」，大搖大擺走進家門，發出萌死不償命的叫聲，磨蹭牆壁走過來討摸，之後隨地躺下露出白嫩的小肚肚，看起來非常放鬆的樣子。Kate Liao笑說，這3隻貓咪是他餵養3-4年的浪浪，個性非常怕生，只要看到人，都會躲起來，只有看到他的時候會主動過來討摸。

Kate Liao表示，因為工作的關係，平常沒有住家裡，大部分2-3天才會回家一次，他不在家都是父母跟鄰居在幫忙餵養，會在門口固定放飼料，「但是貓咪只有看到我出現，才會主動走來喵喵叫，不是餓了（因為門口都會固定放飼料讓牠們吃到飽），是想來叫我幫牠們梳毛、摸摸。」

▲小花叫聲非常撒嬌，最喜歡來討摸。

許多網友看完都留言笑說，「好特別的不速之客，我也想要」、「兩隻浪浪伙食看來都不錯」、「喵：嗯～這間房子不錯還有奴才，朕收編了」、「屋主要發了」、「貓來會起大厝哦」、「好肥的不速之客」，也有許多網友大推收編，「好可愛，收編牠們」、「既然牠們都當自己家了，直接收編啦」、「超可愛！版主快收收收」。

▲▼奶油天生有著一張憂鬱小生的厭世臉。

對此，網友Kate Liao受訪時也回應，因為平常家裡住的地方已經收編10隻貓咪，目前無力再收編，先前有想過把貓咪們帶進室內飼養，「有一次就徒手把小花抱進家裡，結果牠嚇得要死，一直瘋狂的叫，叫得很淒慘，後來我還是不忍心把牠放出去，牠整整一個多星期都不敢再靠近我，也不敢給我摸摸」，因此就決定順起自然，有回家就會把門開一個縫，讓牠們自己慢慢的進來，希望久了能讓牠們適應家貓生活。