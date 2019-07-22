美食被鄰居幹走！樹獺起床見「空盆」發飆揮爪　保育員急忙安撫

▲當「閃電俠」（二趾樹獺）遇上「奇怪的人」（棉頭絹猴），美食被幹走氣得揮爪。（圖／台北市立動物園提供，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

台北市立動物園超人氣的「穿山甲館」內，正上演一場野外自然環境中同樣會發生的食物爭奪戰！當卡通中被稱為「閃電俠」的二趾樹獺，遇上雨林中被稱為「奇怪的人」的棉頭絹猴，食性類似的牠們，竟開始針對保育員提供的非典型美食，展開有趣的爭奪戲碼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

台北動物園的新地標「穿山甲館」，仿造熱帶雨林生態樣貌，設計多層次的棲地環境，讓不同物種有機會呈現如同野外般的混群生活。許多動物看似都在同一空間內，但透過許多巧妙的分隔設計，就讓不同的動、植物，都能各自在適宜的棲地內生活。

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▲小型靈長類「棉頭絹猴」屬於日行性動物，在白天活動力較高。



▲「棉頭絹猴」仗著自己的靈活身手，偷取鄰居「二趾樹獺」食盆裡好吃的水果。



其中住在樹冠層的「棉頭絹猴」和「二趾樹獺」，在自然棲地中原本就常比鄰而居，因此牠們在「穿山甲館」內的巢箱，就被設置在大型喬木旁的同一區塊內。雖然這二種動物的外型、行為模式及生活作息差異極大，但牠們的食性卻頗為類似，因此在餵食模式上，保育員可是費盡心思，努力運用牠們生態習性的差異，區隔餵食時間，就是為了確保二種動物都能獲得足夠的營養。

小型靈長類「棉頭絹猴」屬於日行性動物，在白天活動力較高，平常開放參觀的時間內，可以看見牠們在場館中央的棲架上四處跳來跳去。牠們的鄰居「二趾樹獺」則是屬於夜行性的動物，白天時間幾乎都倒掛在樹枝上或窩在巢箱裡休息。所以保育員若是依照牠們各自的活動習性，將餵食時間早、晚分開，這二種生活作息迴異的物種，應該就能和平共處才對。

▲行動緩慢的「二趾樹獺」，即便氣憤食物被偷，但多半還是不敵矯健靈活又貪吃的「棉頭絹猴」。



經過觀察後才發現，頑皮的「棉頭絹猴」竟仗著自己的靈活身手，偷偷「熬夜加班」，就是為了要偷取鄰居「二趾樹獺」食盆裡好吃的水果。有著較大體型、行動緩慢的「二趾樹獺」，即便偶爾氣憤得揮舞長長的爪子，多半還是不敵矯健靈活又貪吃的「棉頭絹猴」。

雖然分開時間餵食的方法，被頑皮的「棉頭絹猴」破解，但保育員可不是省油的燈，馬上就想出了別的辦法，以巢箱加上門閂的方式來區隔二個物種食盆的區域，讓「二趾樹獺」還是可以依照自己的步調，得到他所需要的食材，而調皮可愛的「棉頭絹猴」，也不會因為過度攝取糖份，而出現健康疑慮。

▲「二趾樹獺」則是屬於夜行性的動物，白天時間幾乎都倒掛在樹枝上或窩在巢箱裡休息。



在「穿山甲館」中為了讓民眾身歷其境，近距離體驗熱帶雨林的豐富生態，為了保護動物的安全與健康，動物園特別呼籲大家，在進入「穿山甲館」參觀時，絕對不能餵食或觸摸動物，也因為從地面層繞行到夜行動物區及樹冠層的走道較為狹小，在參觀時請避免長時間停留在走道上，好讓其他的大朋友小朋友，都可以順利在館內行進與參觀。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）