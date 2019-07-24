一世英名毀在叫聲！霸氣獵豹開口發出「蘿莉音」　網驚：反差也太大

記者吳鎮良／綜合報導

獵豹（又稱印度豹）是陸地上奔跑速度最快的動物，擅長狩獵的牠們，外表看起來英姿煥發、十分英勇，但沒想到這種動物的叫聲卻像小貓般稚嫩。網路上最近流傳一段獵豹叫聲的影片，萌萌的「蘿莉音」聽起來與牠猛獸的外表有著強烈的反差，驚呆了許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，當一台導覽車經過一片大草原時，有兩頭帥氣的獵豹因為好奇而上前查看，其中一隻還對著鐵欄內的人們發出叫聲，原以為會和草原上的獵食者獅子、老虎發出渾厚的吼聲，但沒想到耳邊傳來的聲音，居然是像貓咪在撒嬌一般「喵喵喵」的叫著，外型和聲音有著超大的反差。

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▲▼帥氣的獵豹一開口驚呆網友。（圖／翻攝自Youtube@africansafarimovie）



這段影片雖然不是最近上傳的，不過最近被許多臉書粉專分享轉載，又繼續在網路上瘋傳，目前已突破100萬次的觀看次數，不少網友開玩笑的表示，「還好有電腦螢幕擋著，不然手差點伸過去摸了」、「一世英名就毀在叫聲」、「又是一個蘿莉音」、「連獵豹的叫聲都比我家這隻肥貓還可愛」、「一摸手就差點掉入陷阱了」。

其實這一切都是因為聲帶構造不同的緣故，由於獅子、老虎和美洲豹的喉嚨中都有兩片舌骨（hyoid bone），但獵豹只有一片舌骨，這表示牠們可以嗚嗚叫、吠叫、咆哮、發出嘶嘶聲或嘎吱聲，但卻無法像獅子和老虎那樣吼叫。

▲獵豹的喉嚨不像獅子、老虎有兩片舌骨。（圖／達志影像／美聯社）



雖然獵豹的叫聲與牠們敏捷的身手好像不太相稱，但牠們確實是獵捕的好手！獵豹是陸上奔跑最快的動物，現在主要分布在非洲與西亞，牠們與其他貓科動物不同，獵豹依靠速度來捕獵，而非偷襲或群體攻擊，全速奔馳的獵豹，時速可以達100km以上，這讓牠有著動物界的法拉利的美譽。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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