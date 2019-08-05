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非洲象情感豐富、智商高！　象扶死亡牠「抑鬱拒食」...最終死亡

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非洲象藍波。（圖／台北市立動物園提供）

▲大象是有靈性的動物，也是地球上最智慧的動物之一。（示意圖／台北市立動物園提供）

記者吳鎮良／綜合報導

大象是群居動物，不僅情感豐富、智商高、記憶力也佳，是動物園裡的高人氣寵兒。網友Kelly Tseng上周三帶著2名小朋友前往木柵動物園，不料行經大象園區時，頭上的帽子被風吹落到溝槽裡，4歲的小男童見狀後對著眼前的大象呼救，沒想到大約6秒後，大象居然走到溝槽裡把帽子撿起，並且丟還給網友Kelly Tseng。

影片中可以看到，2位小朋友看到媽媽的帽子掉落在溝槽裡，心急地對著眼前的非洲象吶喊說，「大象～我媽媽帽子掉了，請你幫我們撿～」沒想到話才一說完，大象就緩緩地走到溝槽邊，接著將帽子撿起來，最後完美的拋給萌童們；仔細一看，大象在拋回的同時，臉上還掛著一抹微笑。

請繼續往下閱讀...

▲媽媽帽子掉了！大象聽到孩子呼救「下秒神奇丟回」...母子大喊：謝謝你。（圖／網友Kelly Tseng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲象媽媽聽到小朋友的呼叫，將掉落在溝槽內的帽子拋回給他們。

影片在網路上傳出，感動不少網友，大家也紛紛在底下呼籲，「真的很感動！不要在去騎大象了，我也發誓不在看大象表演，牠們之所以這麼聽話，是經過長時間的虐待。」、「請善待每個有靈魂的生物」、「好棒的回憶哦」、「好聰明的大象，太可愛」、「牠真的聽的懂！！」。

其實大象真的是很有靈性的動物，高雄壽山動物園44歲的非洲母象「阿里」，5歲時就從美國到台灣，遇到的第一個保育員就是張永興，人象共處長達39年，眼睛總是跟著「阿里爸爸」打轉，好幾次還當跟屁蟲撞破內舍鐵門，除了張爸爸以外，誰都不要。

新竹動物園前園長、動物專家洪明仕對此則表示，大象有驚人的長期記憶，像是曾經有2頭美國大象，幼時被關在馬戲團中，分開30年後重逢，還能彼此相認，用象鼻互動，對阿里來說，不可能忘記安妮或張永興，面臨分離可能頓時無所依靠，「後果難以想像」；泰國也有象伕死亡後，所飼養的大象即使有其他同伴陪伴，仍然抑鬱拒食，最終死亡，更何況是獨居的阿里。

非洲象。（圖／CFP）

▲國外有象伕死亡，大象憂鬱拒食而死。

非洲象小檔案

英名：African Elephant

學名：Loxodonta africana

分類：哺乳綱 長鼻目 象科

食性：草食性，以草、樹芽、樹皮、樹枝、根及果實，因季節變化而不同。

分佈：非洲

壽命：圈養下最長壽命65歲

形態：頭大脖子短，身軀龐大，四肢長呈圓柱狀，腳短而平，腳底有用來支撐身軀重量的彈性組織，尾巴末端有蓬鬆的毛；皮膚為黯淡的棕灰色，長著稀疏的黑色剛毛。象牙是長得特別長的上門齒，最長可達3.5公尺，重107公斤；象鼻是由肌肉構成，非常靈活有力，末端上下各有一靈巧的指狀突起；大大的耳朵直徑可達2公尺。

解說：1.非洲象由於可以容許較長時間缺乏水源的環境，因此可以在各種環境下生存，包括森林、大草原、沼澤、灌木林及乾燥半沙漠型的灌木林中，他們群體移動尋找充份而乾淨的水源及足夠的食物。 2.象鼻的功用很多，可以用來撿拾食物、呼吸、喝水，或是把水噴到身上散熱。 3.非洲象是群居的動物，象群主要成員為雌象及他們的子女，由優勢母象領導，非常有組織，也很穩定，領導的地位會一直持續到死亡，再由他們的長女繼承領導地位；當雌象發情時，雄象會加入象群。

保育等級：瀕臨絕種保育類

關鍵字： 大象非洲象泰國動物園

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