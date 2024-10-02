橘貓選中滿背刺青壯漢「臉埋屁股睡著了」　網神解「活在襠下」

記者李依融／綜合報導

大陸廣東橘貓「小橘」是刺青工作室的貓店長，這天來了個身高190公分、滿背刺青的壯漢，小橘竟然趴在對方的屁股下狂蹭，還舒服到睡著，這副景象讓奴才頓時不知所措。

▲小橘選了一個滿意的位子，卻讓奴才有些尷尬。（圖／翻攝自小紅書＠一元身價的橘貓）



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小紅書＠一元身價的橘貓分享，小橘是一隻非常親人的米克斯橘貓，也是刺青店的小店長，經常會賴在客人身上就睡著了。這天的客人是190公分的壯漢，指定滿背刺青，因此需要趴著進行，小橘見狀竟然跳到對方的屁股邊，接著把臉塞進「神秘領域」，還不斷蹭來蹭去接著就睡著了，讓奴才驚慌地說，「不是，你要經過人家同意吧」。

▲小橘很喜歡找人抱抱。（圖／翻攝自小紅書＠一元身價的橘貓）

小橘體重7公斤的，圓滾滾的身形經常被客人問「懷孕幾個月了？」，奴才只好一再澄清「牠是男的，是公公（結紮了）」，而飼主也總是擔心肚子大會不會是長了什麼東西，但每次送去醫院獸醫一摸就說「哎呀太胖啦！」。

▲小橘圓滾滾，常常被誤以為懷孕了。（圖／翻攝自小紅書＠一元身價的橘貓）

網友看到小橘睡在客人屁屁的樣子，忍不住笑說「管他呢，活在襠下！」、「貓奴都懂，那裡可是優質停貓位」、「等客人走了要給擦一擦，感覺不乾淨親不上去了」、「我原本以為是花布沙發，結果是屁股啊」。

▲奴才被問過「為什麼養米克斯」，他抱著小橘覺得米克斯超讚的！（圖／翻攝自小紅書＠一元身價的橘貓）