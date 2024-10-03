白鷺鷥被山陀兒吹到「倒退飛」。奮力向前卻迫降馬路站不穩

記者李依融／採訪報導

中颱山陀兒登陸高雄帶來強勁風雨，鳳山區一隻白鷺鷥被風吹到「倒退飛」，即使牠使盡力氣想往前，還是不敵風勢被擊退在地，Threads網友在3日中午12時45分紀錄下這個畫面，替白鷺鷥緊張又擔心地說「鳥鳥不要亂飛呀！」，但屋外風雨實在太大難以提供即時幫助。

▲白鷺鷥被強風吹到只能往後飛。（圖／網友提供）



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網友分享的影片中，一隻白鷺鷥拍著翅膀往畫面右邊移動，仔細一看牠是被風吹得「倒退飛」，山陀兒在高雄吹起強風，連樹木都被撂倒，白鷺鷥即使再頑強抵抗想往前飛，仍不敵風勢頻頻後退，最後只能迫降在馬路上，連想保持平衡都很困難。

網友見到這個景象也感到相當震撼，事實上稍早他就先看到對面鄰居屋前大樹從直立漸漸被吹外，最後不敵強風倒地，接著又看到白鷺鷥在風雨中拚搏，雖然很擔心白鷺鷥的安危，但風雨大到他沒辦法救助。

▲白鷺鷥被強制迫降仍難以保持平衡。（圖／網友提供）

這段影片在Threads上有超過5400個讚與400次轉發，大家看了也為白鷺鷥捏把冷汗，「看到一半才發現牠是在倒退」、「好可憐，擔心翅膀受傷」、「如果牠撐過去應該會長胸肌了」、「希望鳥鳥最後平安」。也有網友發現，另一名網友分享在颱風天撿到一隻白鷺鷥，但無法確認是否為同一隻，原PO也很驚奇「真的嗎！有被救起來？」，希望這隻逆風飛行的堅強鳥而能平安度過這次的颱風。

▲白鷺鷥身後的大樹也被風吹歪。（圖／網友提供）