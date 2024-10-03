水豚生日前逃家不甩美食、親人呼喚　野外求生一周才回家

▲肉桂不管園方的美食、家人呼喚引誘，成為了落跑水豚。（圖／翻攝自Facebook＠Hoo Zoo and Dinosaur World）

記者賈沐蓉／綜合報導

英國特爾福德胡動物園(Hoo Zoo)中，一隻名叫肉桂(Cinnamon)的水豚在生日前逃脫，驚動園方出動10多位動物專家搜救，而肉桂整整在外閒逛了一周才終於回家。

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▲與家人在一起的肉桂。（圖／翻攝自Facebook＠Hoo Zoo and Dinosaur World）

根據《BBC》的報導，肉桂在9月14日當天離開牠的欄舍並進入園內的林地，一開始管理員試著用水果與其他水豚的叫聲引誘，但最後宣告失敗，傍晚時肉桂已經跨越動物園的柵欄，也有人目擊牠出現在公路上。最後在熱心民眾指引與動物專家的幫助下，園方利用無人機發現了肉桂的身影。

▲肉桂被無人機拍到的身影。（圖／翻攝自Facebook＠Hoo Zoo and Dinosaur World）

雖然肉桂一度躲藏到茂密的樹林中導致搜救困難，但經過園方多次嘗試，一周後成功使用誘捕籠將牠帶回動物園。幸好這附近有不少池塘和充足的食物，這次逃脫沒有對牠的身體造成太大影響，經過幾天的休養後，現在已經完全恢復健康，並與牠的爸爸奇姆(Chimu)、媽媽奇恰(Chincha)與哥哥吉拿棒(Churro)重聚。

胡動物園將在10月12日替這位逃脫大師舉辦一場遲來的生日派對，園方合夥人威爾·多雷爾 (Will Dorrell)在接受《BBC》採訪時表示，現在已經有人在討論將肉桂的冒險故事製做成繪本或電影。

雖然這次肉桂順利回家，但動物逃脫可能會導致他們的生命受到威脅。台灣也曾發生過動物逃脫事件，2008年台北市立動物園的金剛猩猩「寶寶」趁關園前跑出柵欄，途中還與一名女遊客相撞，讓對方當場被彈到路邊，後來工作人員與獸醫才用麻醉針與吹箭才將牠送回欄舍。

▲現在寶寶移居到荷蘭生活，並有了自己的下一代。（圖／翻攝自臺北市立動物園）

為了避免最糟的情況發生，大部份動物園都會定期進行演習。例如大阪天王寺動物園每年都會舉辦獅子逃脫演練，雖然演習中的獅子是穿著玩偶套裝的卡通獅，但演練過程相當認真，讓動物園在未來如果需要面對累似的情況，就能先做好準備。

▲天王寺動物園正在舉辦獅子逃脫演練。（圖／翻攝自Facebook＠地方独立行政法人天王寺動物園 ）