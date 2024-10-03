ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

水豚生日前逃家不甩美食、親人呼喚　野外求生一周才回家

▲動物園水豚生日前逃家　平安歸來成為傳奇。（圖／翻攝自Facebook／Hoo Zoo and Dinosaur World）

▲肉桂不管園方的美食、家人呼喚引誘，成為了落跑水豚。（圖／翻攝自Facebook＠Hoo Zoo and Dinosaur World）

記者賈沐蓉／綜合報導

英國特爾福德胡動物園(Hoo Zoo)中，一隻名叫肉桂(Cinnamon)的水豚在生日前逃脫，驚動園方出動10多位動物專家搜救，而肉桂整整在外閒逛了一周才終於回家。

▲動物園水豚生日前逃家　平安歸來成為傳奇。（圖／翻攝自Facebook／Hoo Zoo and Dinosaur World）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲與家人在一起的肉桂。（圖／翻攝自Facebook＠Hoo Zoo and Dinosaur World）

根據《BBC》的報導，肉桂在9月14日當天離開牠的欄舍並進入園內的林地，一開始管理員試著用水果與其他水豚的叫聲引誘，但最後宣告失敗，傍晚時肉桂已經跨越動物園的柵欄，也有人目擊牠出現在公路上。最後在熱心民眾指引與動物專家的幫助下，園方利用無人機發現了肉桂的身影。

▲動物園水豚生日前逃家　平安歸來成為傳奇。（圖／翻攝自Facebook／Hoo Zoo and Dinosaur World）

▲肉桂被無人機拍到的身影。（圖／翻攝自Facebook＠Hoo Zoo and Dinosaur World）

雖然肉桂一度躲藏到茂密的樹林中導致搜救困難，但經過園方多次嘗試，一周後成功使用誘捕籠將牠帶回動物園。幸好這附近有不少池塘和充足的食物，這次逃脫沒有對牠的身體造成太大影響，經過幾天的休養後，現在已經完全恢復健康，並與牠的爸爸奇姆(Chimu)、媽媽奇恰(Chincha)與哥哥吉拿棒(Churro)重聚。

胡動物園將在10月12日替這位逃脫大師舉辦一場遲來的生日派對，園方合夥人威爾·多雷爾 (Will Dorrell)在接受《BBC》採訪時表示，現在已經有人在討論將肉桂的冒險故事製做成繪本或電影。

雖然這次肉桂順利回家，但動物逃脫可能會導致他們的生命受到威脅。台灣也曾發生過動物逃脫事件，2008年台北市立動物園的金剛猩猩「寶寶」趁關園前跑出柵欄，途中還與一名女遊客相撞，讓對方當場被彈到路邊，後來工作人員與獸醫才用麻醉針與吹箭才將牠送回欄舍。

▲動物園水豚生日前逃家　平安歸來成為傳奇。（圖／翻攝自臺北市立動物園）

▲現在寶寶移居到荷蘭生活，並有了自己的下一代。（圖／翻攝自臺北市立動物園）

為了避免最糟的情況發生，大部份動物園都會定期進行演習。例如大阪天王寺動物園每年都會舉辦獅子逃脫演練，雖然演習中的獅子是穿著玩偶套裝的卡通獅，但演練過程相當認真，讓動物園在未來如果需要面對累似的情況，就能先做好準備。

▲天王寺動物園正在舉辦獅子逃脫演練。（圖／翻攝自Facebook／地方独立行政法人天王寺動物園 ）

▲天王寺動物園正在舉辦獅子逃脫演練。（圖／翻攝自Facebook＠地方独立行政法人天王寺動物園 ）

關鍵字： 逃脫事件動物園水豚肉桂動物逃脫

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

女養嬌弱小奶貓被詐騙　長大變「阿嬤養的」體型胖2倍傻眼

內湖黃金獵犬堅持到陽台「體驗颱風」　牠毛髮全亂憨憨燦笑！

3天沒回家…陽台長出「排球蜂窩」　她嚇呆抖：真的「颱蜂」登陸

「白鵝瘸腿」遭棄養哭哭求救！獲救後「閉眼躺枕頭」安心睡覺了

垃圾桶傳出「嚶嚶哭」　一掀開見白貴賓遭棄養關了5小時

為了有經濟能力養貓　6歲男童開公司「當專業鏟屎官」賺錢圓夢

獼猴在三仙台觀浪　東管處長：唉呀呀！很危險的！

大雨球場變游泳池！柴柴開心「滑水散步」　起身背部黑一條媽傻眼

2貓哥哥聽見奶喵呼喚　「腳步一致」同時湊近關心：怎麼了？

「維維～趕快開門」三花貓想出籠命令人類小哥　超清楚咬字嚇呆媽

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

3天沒回家…陽台長出「巨大蜂窩」　她嚇呆抖：真的「颱蜂」登陸

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

熟睡惡霸犬突「閉眼吹狗螺」　嗷嗚長達13秒！媽：中氣很足

地板濕！貴賓犬不想濕腳　毛手手緊抓爸：要抱好喔

三花貓想出籠呼叫哥名字　超清楚咬字喊：趕快開門

乳牛貓被媽撫摸翻肚撒嬌　換爸牠秒「喵聲尖叫」XD

護食柯基「實力寵妹」吃飯任她摸 媽一碰秒亮牙7pupu：妳敢？

貓咪睡在客人的屁股上

大雨球場變游泳池！柴柴開心「划水散步」　起身背部黑一條媽傻眼

內湖黃金獵犬堅持到陽台「體驗颱風」　牠毛髮全亂憨憨燦笑！

水豚生日前逃家不甩美食、親人呼喚　野外求生一周才回家

風雨超大！暖女擔心流浪幼貓下樓找嘸　回家驚「牠爬到25樓」等飯

橘貓選中滿背刺青壯漢「臉埋屁股睡著了」　網神解「活在襠下」

垃圾桶傳出「嚶嚶哭」　一掀開見白貴賓遭棄養關了5小時

山陀兒來襲三仙台2猴「悠哉觀浪」　海管處小編驚訝：第一次看到

獼猴在三仙台觀浪　東管處長：唉呀呀！很危險的！

「巨大天蛾」掛在家中窗簾！露出超厚實翅膀　飼主淡定揭密真面目

快訊／高雄命案！37歲男陳屍住處　鄰居聞異味報警破門

楊謹華釜山當迷妹！　《影后》「追星朴寶英、池昌旭」曝對話內容

快訊／風雨強勁！高雄30hrs內25人摔傷送醫　高醫急診通報滿載

山陀兒強勢登陸小港！多片鐵皮噴飛「掛」路燈　3層樓高鋼架垮了

以色列失控！CNN：白宮影響力有限　納坦雅胡不聽拜登的

台南後壁及新興國中結合仰望教育基金會　技藝職能實作課程受好評

花蓮振興券如期發放！通知單已寄出　攜帶領取可縮短時間

不畏山陀兒颱風！線西塭仔漁港買氣爆棚　攤商：東北季風更大

文化大學強風太猛「站不穩、雨衣巴臉」！校友：有教授被風吹飛

25歲男剛出獄「亂刀弒母」！女師生日前夕遭砍頭慘死　屋內全是血

寵物動物熱門新聞

女養嬌小貓被詐騙　長大變「阿嬤養的」

阿金到陽台體驗颱風　毛亂亂燦笑

3天沒回家　陽台長出巨大蜂窩！

鵝瘸腿被棄養在哭　獲救躺枕頭睡

白貴賓遭棄垃圾桶　關5小時嚶嚶哭

6歲童當「專業鏟屎官」賺錢　圓夢養貓

獼猴三仙台觀浪　東管處：危險呀

球場變泳池！柴開心滑水背部黑掉

2喵兄聽呼喚　腳步一致湊近奶貓

「維維趕快開門」貓說國語命令哥

深海巨獸「巨口鯊」現身台灣海域

風雨大擔心浪貓　驚牠爬25樓等人

白鴨困9m排水溝！見人靠近拍翅逃

活在襠下！橘貓埋刺青壯漢屁股睡著

讀者迴響

熱門新聞

女養嬌小貓被詐騙　長大變「阿嬤養的」

阿金到陽台體驗颱風　毛亂亂燦笑

3天沒回家　陽台長出巨大蜂窩！

鵝瘸腿被棄養在哭　獲救躺枕頭睡

白貴賓遭棄垃圾桶　關5小時嚶嚶哭

6歲童當「專業鏟屎官」賺錢　圓夢養貓

獼猴三仙台觀浪　東管處：危險呀

球場變泳池！柴開心滑水背部黑掉

2喵兄聽呼喚　腳步一致湊近奶貓

「維維趕快開門」貓說國語命令哥

深海巨獸「巨口鯊」現身台灣海域

風雨大擔心浪貓　驚牠爬25樓等人

白鴨困9m排水溝！見人靠近拍翅逃

活在襠下！橘貓埋刺青壯漢屁股睡著

水豚君逃家　野外求生一周才找回

熱門寵物影片

更多
忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

3天沒回家…陽台長出「巨大蜂窩」　她嚇呆抖：真的「颱蜂」登陸

3天沒回家…陽台長出「巨大蜂窩」　她嚇呆抖：真的「颱蜂」登陸

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

熟睡惡霸犬突「閉眼吹狗螺」　嗷嗚長達13秒！媽：中氣很足

熟睡惡霸犬突「閉眼吹狗螺」　嗷嗚長達13秒！媽：中氣很足

地板濕！貴賓犬不想濕腳　毛手手緊抓爸：要抱好喔

地板濕！貴賓犬不想濕腳　毛手手緊抓爸：要抱好喔

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面