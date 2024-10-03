山陀兒來襲乳牛汪想出去尿尿　盯屋外「風雨狂炸」傻眼

記者李依融／採訪報導

中颱山陀兒登陸高雄風強雨驟，鳳山區乳牛汪Panda想出去上廁所，但看著家門外的狂風暴雨頓時不知該如何是好，飼主Jenny Lee拍下牠疑惑的後腦勺，不禁感嘆「天啊這要怎麼出去啊！」。

3歲的Panda對上廁所很有堅持，每天一定要至少出門3次，不僅下雨天如此，連颱風來都風雨無阻。3日上午山陀兒颱風登陸高雄，挾帶劇烈風雨，Jenny Lee家對面的鐵皮屋頂也被吹壞，而想上廁所的Panda看著家門外的報風雨，耳朵也被風吹得不時抖動，即使如此還是難以撼動牠想出門上廁所的決心。

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▲Panda觀察屋外風雨也傻眼。（圖／飼主Jenny Lee提供）



Jenny Lee表示，當時Panda急著出門，有先牽出去上一下廁所，「看到風雨很大，牠尿了一次就趕快掉頭回家」，後來有颱風眼空檔又帶Panda出門第二次。她說之前凱米颱風來襲，Panda也很堅持要出門，還在風雨中很愜意地催屎催尿，「但這次太大牠可能有點怕了，就很識相上完就走。」

由於Panda不喜歡穿雨衣，Jenny Lee只好自己穿雨衣再帶Panda出門迎戰風雨，回家就沖個澡擦乾，家人老早習慣Panda的堅持了。

▲Panda每天都要出門上廁所至少3次。（圖／飼主Jenny Lee提供）

許多飼主看到Jenny Lee的分享也感同身受，「我家也是趁機出門5分鐘」、「我剛剛抱著我家汪出去尿，再抱著牠回來，我好偉大都佩服我自己」、「出門會變高飛狗啊」、「我家狗狗昨晚出去尿尿被吹來的樹枝劃傷，今天走路都跛腳」。對於堅持出門上廁所的毛孩，許多主人會費盡心思讓毛孩如願，不過遇到極端天氣還是得小心為上。

▲Panda凱米颱風時還很開心去上廁所。