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汪堅持颱風中去公園腳步輕快　風雨呼嘯打到眼睛睜不開

記者李依融／綜合報導

凱米颱風來襲，米克斯狗狗「雞蛋花」堅持在風雨中也要外出上廁所，奴才只好牽著牠認命地往公園走去，只見奴才步伐小心翼翼，但雞蛋花腳步輕快，等不及往公園跑去。

網友Li Eva在ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」分享，適逢凱米颱風襲台，但狗狗雞蛋花非得出門上廁所，雖然颱風天沒事千萬別出門，但對於愛犬的「每日解放大事」她也只好妥協，自己穿上雨衣也幫愛犬穿上雨衣，牽著牽繩認命往公園走去。

狗狗雞蛋花颱風天堅持出門上廁所。（圖／有點毛毛的／飼主Li Eva提供）

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▲媽媽認命帶雞蛋花上廁所。（圖／有點毛毛的／飼主Li Eva提供）

只見Li Eva穿著脫鞋在雨中步伐慢慢往前走，而雞蛋花則是踏著輕快的腳步迫不及待要去公園，影片中也能聽到呼嘯的風雨聲，Li Eva說到「雞蛋花被吹到眼睛都瞇瞇的，被雨打到睜不開。」

雞蛋花在公園草地巡視一圈後，迅速地解放完「大小貨物」，奴才也將黃金蒐集起來，趕緊打道回府躲颱風。

網友看到媽媽艱辛地陪伴上廁所，不禁幫忙喊「加油！路上小心」，有網友說「我懂這感受，以前養的黃金獵犬也一定要出門上廁所！」、「這雨衣不給力啊」，也有網友分享，之前教過狗狗在自家廁所上廁所，沖洗一下就乾淨了，遇到壞天氣時就不用為上廁所傷腦筋。

歡迎到粉專「雞蛋花的異想世界」看看雞蛋花的日常。

狗狗雞蛋花颱風天堅持出門上廁所。（圖／有點毛毛的／飼主Li Eva提供）

▲雞蛋花非常堅持在外如廁，尤其喜歡草地。（圖／有點毛毛的／飼主Li Eva提供）

關鍵字： 凱米颱風柴犬毛小孩有點毛毛的

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