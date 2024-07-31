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新北20歲男借住虐死朋友小貓　肝臟碎成肉醬稱「只有輕輕揮一下」

▲▼來家裡借住！新北20歲狠男「虐死朋友小黑貓」　肝臟碎成肉醬。（圖／翻攝自Threads）

▲新北市一名20歲男子借住朋友家，將對方的小黑貓虐死。（圖／翻攝自Threads@_____ting___yu）

記者闕雁琳／綜合報導

新北市一名20歲林姓男子借住朋友家，將對方飼養3個月大的小黑貓Oreo虐待致死，施虐的男子辯稱，因為人很不舒服，貓咪咬他耳朵，只有輕輕揮一下，拒絕承認對貓咪進行施暴。小貓送醫後發現牠的肝臟碎成肉醬、從上腹部到腸子處全部瘀血，虎牙也非自然斷裂，經過獸醫判定為連續受到強烈重擊死亡。

該名網友發文指出，Oreo是室友領養的貓咪，年齡約3個月，室友因為工作關係先帶貓搬進新租屋處，自己則還在舊家。施虐的20歲林男是室友的朋友，24日來家裡借住，當時室友在上班，只有林男單獨在家，隨後便收到Oreo死亡的消息。

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▲▼來家裡借住！新北20歲狠男「虐死朋友小黑貓」　肝臟碎成肉醬。（圖／翻攝自Threads）

▲小貓的虎牙非自然斷裂。（圖／翻攝自Threads@_____ting___yu）

起初林男並未承認有動手，稱說颱風天叫不到車且貓咪的屍體已經冰冷，確定死亡，不想帶貓去醫院檢查，直到原PO威脅要去中和，林男25日才將貓咪送到醫院。

▲▼來家裡借住！新北20歲狠男「虐死朋友小黑貓」　肝臟碎成肉醬。（圖／翻攝自Threads）

▲▼Oreo是一隻3個月大的小貓。（圖／翻攝自Threads@_____ting___yu）

▲▼來家裡借住！新北20歲狠男「虐死朋友小黑貓」　肝臟碎成肉醬。（圖／翻攝自Threads）

原PO說，Oreo的遺體躺在診療台，獸師一摸牠的腹部，血直接從鼻子噴出來，且腹腔出血嚴重，獸醫判定貓咪是被人打死。林男這時才改口，辯稱因為人很不舒服，Oreo咬他耳朵，他只有輕輕揮一下，並下跪磕頭道歉。

Oreo的肝臟碎成肉醬、從上腹部到腸子處全部瘀血，虎牙非自然斷裂，判定為連續受到強烈重擊，往死裡打的情況，造成Oreo慘死。

▲▼來家裡借住！新北20歲狠男「虐死朋友小黑貓」　肝臟碎成肉醬。（圖／翻攝自Threads）

▲Oreo生前的可愛模樣。（圖／翻攝自Threads@_____ting___yu）

原PO指出，當天有通報動保處，並告訴林男虐待動物有刑事責任，隔天0reo的死亡報告出爐，明顯是遭虐致死，但林男仍不承認到底對Oreo做了什麼，至今為止沒有一點悔意，因此將事件公布出來，希望還給Oreo一個公道。

▲▼來家裡借住！新北20歲狠男「虐死朋友小黑貓」　肝臟碎成肉醬。（圖／翻攝自Threads）

▲原PO將施虐者的資料貼出。（圖／翻攝自Threads@_____ting___yu）

記者也向新北市動保處詢問，新北動保處於7月25日接獲動物醫院通報，並將貓隻大體接回進行解剖，鑑定死因。新莊區頭前派出所7月25日也已針對男嫌疑人進行筆錄，筆錄中說明因貓咬徒手揮出撞到櫃子。

依據動物保護法第25條規定，若是故意使動物遭受傷害，導致動物重要器官功能喪失、肢體嚴重殘缺或死亡，處2年以下有期徒刑或拘役，併科處新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。另外再依據同法33-1條，規定不得飼養依第十九條第一項應辦理登記之寵物及認養依第十四條第一項收容之動物。

關鍵字： 虐貓20歲男子施虐貓咪死亡

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