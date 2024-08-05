家犬突然失蹤！鄰居70歲老翁是兇手　殘忍將狗放入鐵鍋

▲A某父母家的寵物狗消失後，在鄰居家的鐵鍋裡發現疑似動物屍體的物體。（圖／取自서울신문首爾新聞）

記者蒲世芸／編譯

根據韓國媒體《首爾新聞》報導，一名南韓70多歲男子因被懷疑將鄰居的寵物狗放入大鍋中焚燒而接受警方調查，經動物屍體進行DNA檢測結果，證實了與鄰居B某的寵物狗一致，因此被確認為犯人。

B某的兒子於上月27日在社群發文，以「老家的狗似乎被鄰居偷走並吃掉了」為題提到，父母養了5年的狗突然不見，又看到平時關係不好的鄰居家冒出煙來，所以父母進一步前去查看，發現鄰居的大鍋中正生著火。將鍋蓋打開後發現了疑似失蹤的狗的形體。B某在文中附上了一張照片，大鍋中有一具疑似已被燒得焦黑的狗形體，於是B某立即向警方報案，但警方趕到時，大鍋已經被清空。

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B某的兒子說，加害者A某一開始還向警方表示，昨晚看到鄰居的狗死了，所以拿來放進大鍋中。B某的兒子進一步補充提到，但當我去詢問詳情時，A某的兒子還出來說大鍋有裂縫，所以什麼都不能放。於是B某的兒子給他看了照片，對方還憤怒的堅決否認並說是一頭獐子(一種哺乳動物，形體似鹿但較小)，然而最後A某在警方調查中供認，勒死了B某的寵物狗後，將其放入大鍋中。