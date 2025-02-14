搜救犬氣爆後穿梭瓦礫堆尋受困者　「怎麼不穿鞋」有原因

記者李依融／綜合報導

台中新光三越氣爆，搜救犬進入瓦礫堆中尋找可能的受困者，赤腳踏在災害現場的模樣令人心疼，許多網友關心「搜救犬怎麼不穿鞋子」，事實上市面上並沒有完全適合搜救犬的鞋子，若是為了保護腳掌硬是穿鞋，反而會增加受傷風險。

台中新光三越12樓13日上午11時許發生嚴重氣爆，造成4死37傷，搜救隊帶著搜救犬進入坍塌的樓層中，在瓦礫堆裡找尋可能的受困者，然而搜救犬在光線不足的環境中尋找，穿梭在各種碎裂金屬、瓦礫中，讓許多人擔心狗狗腳掌受傷，關心是否有穿鞋的可能。

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▲搜救犬進入爆炸後現場搜尋可能的受困者。（圖／記者白珈陽翻攝）



事實上2024年花蓮0403地震時，搜救犬穿鞋就備受討論，當時粉專「搜救犬『羅傑計劃』」便分享，市面上並沒有完全適合搜救犬的鞋。看著搜救犬赤腳在危險的場域工作，領犬員也相當擔心狗狗的安危，曾經找市面上的鞋子讓搜救犬穿上，然而工作中鞋子會頻頻掉落，也會增加拐腳的風險，反而不利於搜救犬執行任務。

▲搜救犬大前輩「羅傑」的鞋子有使用痕跡，但因為頻頻掉落更增添受傷風險，因此後來也沒有穿鞋。（圖／翻攝自粉專「搜救犬「羅傑計劃」」）



「搜救犬『羅傑計劃』」提到，儘管一直嘗試找尋適合搜救犬的護具，但大多數的廠商得知全台只有不到50隻要用，覺得需求量太小無法生產，而「羅傑計畫」的誕生，就是為了尋找並讓搜救犬穿戴上合適的護具。

對於搜救犬高強度的工作與訓練來說，一雙好鞋不僅是保護腳底，還要有釋放脊椎壓力、維持全身骨骼平衡、增加抓地力的功能，同時需要適應搜救現場的各種環境，不造成搜救犬額外的負擔，「羅傑計畫」便是期盼能有更多人重視搜救犬的照護，有朝一日讓搜救犬出任務時安全更加有保障。

▲領犬員與搜救犬都是「心連心」，期盼狗狗在工作中都能平安順利。（圖／翻攝自粉專「搜救犬「羅傑計劃」」）