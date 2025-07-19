老犬去世家人領養「一模一樣複製狗」　驗DNA超驚喜：牠們是父子

▲魯弗斯和吉吉長得幾乎一模一樣。（圖／翻攝自Muttville Senior Dog Rescue）



記者李依融／綜合報導

吉莉安(Jillian Reiff)的愛犬魯弗斯(Rufus)以16歲高齡離世，牠生前非常疼愛2個小主人，家人在牠離世後打算不再養狗，卻被一隻長得幾乎一模一樣的待領養狗狗吸引了。他們領養了這隻叫做吉吉(Ziggy)的狗狗，驚訝著牠跟魯弗斯有多相似，最後竟發現一件更令人震驚的事。

吉莉安9年前領養了魯弗斯，後來被求婚、婚禮都有愛犬參與，當她與丈夫發現懷孕的第一時間，魯弗斯也一起分享喜悅，寶寶回家後牠也是第一個看到孩子的「家人」。

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吉莉安的孩子們現在一個6歲一個4歲，魯弗斯一直都守護在小主人身邊，睡覺時也一起在床上黏踢踢，彷彿這兩個孩子是牠親生的一樣，無論到哪都保護著小主人。

▲魯弗斯一直以來都超級保護小主人。（圖／翻攝自Muttville Senior Dog Rescue）



今年4月，16歲的魯弗斯突然因為膽囊衰竭離世，吉莉安覺得再也找不到像這麼棒的狗狗。送別魯弗斯那晚，6歲的女兒輾轉難眠，於是爬到吉莉安與丈夫的床上，一起划手機看動物救援的網頁，突然女兒說「媽媽！你看這隻狗」，吉莉安當下還以為女兒事再翻手機裡的相簿，因為那隻狗狗跟魯弗斯長得幾乎一模一樣。

吉莉安久久難以忘記那張照片，但是家裡沒有人願意再養狗，因為他們不想再傷心一次。為了讓孩子們走出悲傷，吉莉安還是與救援團體預約，帶著孩子們與照片裡的狗狗「吉吉(Ziggy)」碰面，然而他們相遇的那一刻，彷彿是與魯弗斯的重逢。

▲小主人們跟魯弗斯在一起，總是很幸福的模樣。（圖／翻攝自Muttville Senior Dog Rescue）



吉吉一看到吉莉安的孩子們，立刻跑過去親近地打招呼、乖巧舒適地坐在小姐姐腿上，吉莉安看到這一幕，決定帶吉吉回家。然而一回到家，才剛開車門，吉吉就直接跑上階梯、跑進屋子，彷彿牠已經在這裡生活許久。

吉莉安一家人越跟吉吉相處，越覺得牠跟魯弗斯是「一模一樣的米克斯」，甚至懷疑可能是遠房親戚，後來他們訂購了狗狗的DNA檢測，想了解吉吉的DNA秘密。

結果出來了，吉吉果然和魯弗斯是「一模一樣的米克斯」，都是吉娃娃與獵鼠㹴犬的混血，然而下面一欄竟標註著「親屬」。吉吉的DNA與魯弗斯9年前的資料比對上了，原來魯弗斯正是吉吉的「兒子」。

▲DNA檢測的結果讓一家人非常驚喜。（圖／翻攝自Muttville Senior Dog Rescue）



吉莉安震驚地將這個結果告訴了送養吉吉的動保團體，才得知年約17歲的吉吉在大約10年前曾被領養過，但後來被棄養了，當時牠年紀大、健康狀況也不太完美，來到收容中心時身上還有許多傷口，也因此送養一直乏人問津。

然而這隻沒有人想領養的老病狗，卻治癒了吉莉安一家失去魯弗斯的哀痛。吉莉安也說，這就是為什麼她更願意提倡以領養代替購買，「因為如果沒有這些，我們就不會擁有這樣的時刻。」

▲吉吉正是魯弗斯的爸爸。（圖／翻攝自Muttville Senior Dog Rescue）