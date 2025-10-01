東森寵物為光復毛孩加油！　顧客一句話店長募集千份糧送災區

▲店長即使在休假中，立刻協助協調物資，還親自開車到處調貨。（圖／東森寵物提供）



記者李依融／綜合報導

花蓮光復遭洪水侵襲，許多喜愛毛孩的熱心人士也加入救援行動，東森寵物也不例外，吉安自強店店長在休假中協助調度物資，並號召各分店參與，用最的速度蒐集物資送往花蓮災區。店長表示，其實這次的行動是出自於客人的一份善念，「很開心能接下客人善心的接力棒，一起能幫上忙。」

洪水發生過後，「快樂狗寵物旅館」無償協助安置災民的毛孩，然而當時現場混亂，急需運輸籠、貓狗籠安置毛孩。東森寵物吉安自強店來了一名顧客，一次就買了好幾個運輸籠，店員好奇詢問原因，對方說「這是要送到花蓮災區的，讓當地的貓咪狗狗混亂中有安全的地方。」店員得知後立刻幫忙調貨，並連繫了休假中的店長，一起加入援助行列。

▲物資很快裝滿滿一車，及時送到災區協助受災毛孩。（圖／東森寵物提供）

店長馬上行動，協調了其他門市支援，也廣邀親友加入，親自開車調貨載貨，短短幾個小時內就準備了19個運輸籠，還有上千件寵物飼料、食品與用品，最終在與善心人士的合作下，順利將物資及時送往災區。

店長表示，看到災區的狀況也很不捨，所以第一時間得知毛孩有需求，便加入支持行列，也感謝顧客善念的接力，「看著顧客的一份善念，竟然能引發這麼多人的共鳴，大家一起幫助毛孩，這就是我們最想守護的溫暖力量。」

▲顧客的善行激起漣漪，店長號召更多分店與親友加入支持行列。（圖／東森寵物提供）

東森寵物表示，身為全台毛孩家庭的守護夥伴，除了日常提供專業商品與服務，更重視在關鍵時刻挺身而出。這次與善心人士一同送愛到花蓮，不只是物資的支援，更是對「守護毛孩、守護家庭」的承諾實踐。

光復動物救援站交服務到10月7日，目前物資已經充足，志工們努力整理分類，並由小蜜蜂機動人員將民眾的善心分發到災區每個角落，光復動物救援站呼籲，目前除了親送物資收到10月5日外，已停收任何寄送物資。

▲短短幾小時內募集到上千份毛孩糧食，希望災區毛孩能飽餐。（圖／東森寵物提供）