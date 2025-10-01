ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
東森寵物為光復毛孩加油！　顧客一句話店長募集千份糧送災區

東森寵物援助光復災區毛孩。（圖／東森寵物提供）

▲店長即使在休假中，立刻協助協調物資，還親自開車到處調貨。（圖／東森寵物提供）

記者李依融／綜合報導

花蓮光復遭洪水侵襲，許多喜愛毛孩的熱心人士也加入救援行動，東森寵物也不例外，吉安自強店店長在休假中協助調度物資，並號召各分店參與，用最的速度蒐集物資送往花蓮災區。店長表示，其實這次的行動是出自於客人的一份善念，「很開心能接下客人善心的接力棒，一起能幫上忙。」

洪水發生過後，「快樂狗寵物旅館」無償協助安置災民的毛孩，然而當時現場混亂，急需運輸籠、貓狗籠安置毛孩。東森寵物吉安自強店來了一名顧客，一次就買了好幾個運輸籠，店員好奇詢問原因，對方說「這是要送到花蓮災區的，讓當地的貓咪狗狗混亂中有安全的地方。」店員得知後立刻幫忙調貨，並連繫了休假中的店長，一起加入援助行列。

[廣告]請繼續往下閱讀...

東森寵物援助光復災區毛孩。（圖／東森寵物提供）

▲物資很快裝滿滿一車，及時送到災區協助受災毛孩。（圖／東森寵物提供）

店長馬上行動，協調了其他門市支援，也廣邀親友加入，親自開車調貨載貨，短短幾個小時內就準備了19個運輸籠，還有上千件寵物飼料、食品與用品，最終在與善心人士的合作下，順利將物資及時送往災區。

店長表示，看到災區的狀況也很不捨，所以第一時間得知毛孩有需求，便加入支持行列，也感謝顧客善念的接力，「看著顧客的一份善念，竟然能引發這麼多人的共鳴，大家一起幫助毛孩，這就是我們最想守護的溫暖力量。」

東森寵物援助光復災區毛孩。（圖／東森寵物提供）

▲顧客的善行激起漣漪，店長號召更多分店與親友加入支持行列。（圖／東森寵物提供）

東森寵物表示，身為全台毛孩家庭的守護夥伴，除了日常提供專業商品與服務，更重視在關鍵時刻挺身而出。這次與善心人士一同送愛到花蓮，不只是物資的支援，更是對「守護毛孩、守護家庭」的承諾實踐。

光復動物救援站交服務到10月7日，目前物資已經充足，志工們努力整理分類，並由小蜜蜂機動人員將民眾的善心分發到災區每個角落，光復動物救援站呼籲，目前除了親送物資收到10月5日外，已停收任何寄送物資。

東森寵物援助光復災區毛孩。（圖／東森寵物提供）

▲短短幾小時內募集到上千份毛孩糧食，希望災區毛孩能飽餐。（圖／東森寵物提供）

關鍵字： 東森寵物花蓮光復救災花蓮光復動物救援

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

打烊寵物店被神秘客闖入　老闆發現「浪浪安心在狗床睡著」爆紅

光復救出「結泥龜」志工差點抱不動　沖完澡滿血復活優閒散步

狗狗心臟病可以活多久？獸醫師提醒「早期辨識＋4大照護關鍵」幫助毛孩安心變老

傑克羅素「倒車入庫」自己進背包　坐下挪屁股一氣呵成

光復需要「飼料罐罐超人」　深入災區才知災民貓狗斷糧好幾天

半夜哭哭原來不是傲嬌？熟齡貓需要的「精準營養、照護節奏」比你想的還重要！ 

三兄弟挖2小時救出16歲黑狗　家也受災「但感謝各路英雄超人」

三花點驅蟲藥變「飛奔殘影」　奴才每次都暫時失去主子的信任

「害怕再被拋棄」收容所橘貓拒絕進鐵籠　拼命求志工心碎模樣曝

感謝飼料罐罐超人！光復毛孩物資已充足　缺人力整理派發

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

路邊遇松鼠用小手洗臉　下秒拿尾巴擦臉超可愛

歐告搭順風推車差點撲街　趕緊下車逃命：嚇死偶了

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

萌貓趴車頂竟被載出門！　主人聽喵聲才發現超傻眼

守宮脫皮留下「整顆頭套」　眼睛鼻子連紋路都超清晰

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪拆家不承認「被飛機耳出賣」　心虛表情秒被媽抓包：就你！

久違回家黑貓哈氣警戒　認出奴才後秒變撒嬌精

