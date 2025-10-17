狗狗看家把行動電源當潔牙骨啃　突冒煙「碰！」爆炸起火

記者李依融／綜合報導

美國北卡羅萊納州一隻名叫柯頓(Colton)的狗狗，日前在家中誤咬鋰電池行動電源，意外引發火災。行動電源在被啃咬後突然冒煙，幾秒鐘內「碰！」地一聲爆炸起火，嚇得柯頓拔腿逃跑。所幸火勢觸發火災警報器，消防單位及時趕到撲滅，雖然客廳部分燒毀，但人狗皆平安。

事實上柯頓的主人是一名消防員，名叫大衛(David Sasser)，他在工作時接到警報單位的電話，說他家火災警報響起，從監視器來看，客廳正在燃燒！大衛在消防局接到警報單位的來電，得知自家火警警報響起，透過監視器看到客廳正在燃燒，當下驚訝又焦急。幸好同僚迅速趕抵現場，成功撲滅火勢，確認柯頓安然無恙。

大衛查看監視錄影畫面，看到柯頓在家裡找到一顆鋰電池的行動電源，便自顧自地在地毯上啃咬起來，沒多久行動電源開始噴出濃濃白煙，幾秒後「碰！」爆炸巨響，整個過程讓他直呼「難以置信」，並同意消防局將影片公開，藉此提醒民眾注意安全。影片曝光後，在社群媒體上引起廣大迴響。

▲行動電源開始冒煙，幾秒後便爆炸起火。（圖／翻攝自Chapel Hill Fire Department）



消防局Chapel Hill Fire Department也藉由這起事件再次警示，鋰電池若受損、過熱或遭受外力撞擊，極易導致短路、起火或爆炸。行動電源、電子菸與電動工具電池等產品，應避免曝曬、潮濕或讓寵物啃咬，更不要隨意充電過夜。消防單位呼籲飼主，務必將這類物品放置在寵物無法接觸的地方，以防釀成災害。

事實上，類似的意外並非首例。2024年8月，美國奧克拉荷馬州塔爾薩市(Tulsa)也曾有狗狗啃咬行動電源，導致全屋陷入火海。當時狗狗把行動電源當作潔牙骨，啃咬過程中電池爆炸起火，房屋最終被大火吞噬，幸好家中狗與貓從狗門逃出，才倖免於難。

消防專家提醒，鋰電池產品雖方便，但若保護外殼受損或品質不良，都可能成為潛在火源。民眾在選購與使用時，應選擇具安全認證的品牌產品，並避免靠近高溫與易燃物，同時定期檢查設備狀況。

柯頓的故事雖然驚險，但也再次提醒所有飼主，家中電器與電子產品，對毛孩來說可能是玩具，對家庭而言卻可能是危機。 保持警覺、做好預防，才能讓毛孩與家人都能在安全的環境中生活。