2025台北狗狗運動嘉年華　「20隻柯基」PK大賽！小短腿跑超快

實習記者陳安榆／綜合報導

台北市信義廣場狗活動區18日有一場柯基PK大賽，由台北市動物保護處與台北市寵物商業同業公會一同合作舉辦「2025臺北狗狗運動嘉年華」，共有20餘組參賽。超萌柯基犬配上標配的小短腿，讓活動氣氛瞬間被點燃。現場還有動物行為講座等一系列服務，除了競賽同時鼓勵毛爸媽主動學習毛孩飼養照護知識。

▲2025台北狗狗運動嘉年華　「20隻柯基」PK大賽！小短腿跑超快（圖／台北市動物保護處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼2025台北狗狗運動嘉年華，小短腿柯基們蓄勢待發。（圖／台北市動物保護處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲2025台北狗狗運動嘉年華　「20隻柯基」PK大賽！小短腿跑超快（圖／台北市動物保護處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

動保處表示，本次活動目的在於鼓勵市民多多運用本市21處狗運動公園或狗活動區與毛孩互動，現場有「可愛超萌柯基PK競賽」、「免費獸醫師健診」、「寵物醫療及犬隻行為講座」及豐富多元的寵物市集等一連串精彩活動。更加碼提供100劑免費狂犬病疫苗注射及寵物登記服務，讓市民在年底前為毛孩完成狂犬病防疫。

▲2025台北狗狗運動嘉年華　「20隻柯基」PK大賽！小短腿跑超快（圖／台北市動物保護處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲多家寵物食品與用品攤位組成熱鬧市集，吸引民眾帶毛孩同樂。（圖／台北市動物保護處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

動保處也提醒飼主，帶毛孩出門前要先了解動物保護法規及毛孩習性，臺北市每年除補助民間團體辦理免費飼主責任教育課程外，也與社區大學合辦開設3季毛孩學院課程，並提供「臺北e大」線上課程，方便飼主隨時學習。另外，今年將在松山區新增1處狗活動區，讓毛孩有更多戶外玩樂空間。

▲2025台北狗狗運動嘉年華　「20隻柯基」PK大賽！小短腿跑超快（圖／台北市動物保護處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲動保處提供毛孩免費狂犬病預防注射及寵物登記服務。（圖／台北市動物保護處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

今年特別首次舉辦「毛爸媽返校日」活動，讓曾參與課程的飼主參加抽獎活動，並預計於明(115)年推出相關飼主責任認證及獎勵機制，更結合動物友善空間舉辦10場次的「寵物外出禮儀」課程，讓民眾參與。台北市寵物商業同業公會邀集20多家的寵物食品或用品攤位組成寵物市集，讓民眾週末逛街為毛孩補貨。

▲2025台北狗狗運動嘉年華　「20隻柯基」PK大賽！小短腿跑超快（圖／台北市動物保護處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「毛爸媽返校日」抽獎活動獲獎者現場分享上課心得。（圖／台北市動物保護處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

想要了解更多臺北市飼主教育課程相關資訊或活動訊息，可搜尋臺北市動物保護處官網（https://www.tcapo.gov.taipei/）、可追蹤「臺北毛孩趣旅行」（https://www.facebook.com/Taipei.animal.friendly.space/），或「臺北市動物之家」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/tcapo.tas/）。

