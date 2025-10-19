韓國野放珍稀東方白鸛　疑關太久「滾下土坡」急救不治

記者李依融／綜合報導

韓國慶尚南道金海市為慶祝華浦川濕地科學館開幕，儀式上野放了3隻一級瀕危的保育類「東方白鸛」，然而打開籠門後，其中一隻白鸛搖搖晃晃無法行走，甚至直接滾下土坡，最終緊急搶救仍宣告不治，此事引起當地環境保育團體撻伐，批評活動流程管理不當。

為慶祝華浦川濕地科學館開幕，15日舉行東方白鸛野放活動，此次參與放歸的是2022年引進為復育飼養的2隻東方白鸛，還有一隻今年3月孵化的年輕個體。放歸活動安排在貴賓致詞之後，3隻白鸛在木箱中待了約1個小時40分鐘，等到籠門打開瞬間，一隻雄性白鸛搖搖晃晃無法正常行走，甚至直接滾下土坡，現場緊急轉送飼養場救治，遺憾最終仍不治。

活動當天外部氣溫雖約攝氏22度，但現場有直射陽光，籠內溫度可能更高。金海市解釋，「鳥籠是由國家遺產廳正式租借的，具備通風設施。此外，當天也有獸醫與飼養員在場照料。」

金海環境運動聯合會18日發表聲明，「東方白鸛長時間被關在狹小的箱中，可能因疲勞與高溫而虛脫死亡，這是為了活動表演而犧牲生命的結果。」該團體強烈譴責金海市「以殘酷方式對待為復育而保護的天然紀念物」，要求公開調查結果與正式道歉，並呼籲禁止在任何市政活動中以動物作為娛樂或展示用途。

目前金海市正對死亡黃鸛進行解剖與原因調查。專家指出，「越是針對瀕危物種的復育計畫，就越應重視牠們的生理特性與壓力反應。與其舉辦表演性活動，更應建立以保育為中心的管理體系。」