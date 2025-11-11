9年攻防落幕！最想進美術館的黑貓過世　警衛不捨

▲日本廣島尾道市立美術館的知名「黑貓挑戰者」小健，於今年9月20日辭世。（圖／翻攝自尾道市立美術館Ｘ）

圖文／鏡週刊

日本廣島尾道市立美術館的知名「黑貓挑戰者」小健，於今年9月20日辭世，結束長達7年的「人貓攻防戰」。這段以「想闖進美術館的黑貓」與「阻止牠的警衛大叔」為主角的故事，多年來被日本民眾視為當地的溫暖話題。

綜合日媒報導，小健原是美術館附近一家餐廳飼養的貓，自2016年起經常出現在美術館門前。當年正值館內舉辦「貓之展覽」，牠似乎對此產生興趣，自此多次嘗試進入館內，但始終被值勤的警衛大叔馬屋原定雄先生溫和攔下。兩者之間的「對峙」逐漸形成默契，也吸引許多遊客駐足拍攝、分享，成為尾道市的代表性景象之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小健多次嘗試進入館內。（圖／翻攝自尾道市立美術館Ｘ）

▲始終被值勤的警衛大叔馬屋原定雄先生溫和攔下。（圖／翻攝自尾道市立美術館Ｘ）

▲小健最後無功而返。（圖／翻攝自尾道市立美術館Ｘ）

▲只要馬屋原先生在值班，小健幾乎天天出現。（圖／翻攝自尾道市立美術館Ｘ）

小健的行為並非敵意，而像是一種例行問候。只要馬屋原先生在值班，小健幾乎天天出現；若換人當班，牠便不來。多年來，一人一貓在門前相遇的畫面，成為許多人心中溫暖的風景。

▲去年4月，小健終於在一次互動中成功「突破防線」。（圖／翻攝畫面）

去年4月，小健終於在一次互動中成功「突破防線」。當時牠先在門邊撒嬌取悅，趁馬屋原先生稍微放鬆時迅速穿過門縫，成功進入館內。這一幕被民眾拍下後廣為流傳，許多人笑稱小健終於在7年後達成心願。館方對此並未責怪，反而表示「牠是特別的存在」。

▲另一隻試圖闖入美術館的貓咪GO。（圖／翻攝自尾道市立美術館Ｘ）

尾道市立美術館出面證實消息，黑貓離世後，美術館職員與馬屋原先生皆表達不捨。馬屋原先生受訪時說：「現在仍常覺得牠會從那個角落衝過來。」館方也發文表示「今天11月11日，是小健成為家貓的日子。與小健共度的每一天，我們絕不會忘記。謝謝你，小健。為了追憶牠在世時的日子，我們還會再持續一段時間更新『穿越時光的貓』系列。請大家多多指教。」



更多鏡週刊報導

全球最愛吃泡麵國家是它！人均1年吃81包 台灣也上榜

樂天桃猿換帥燒！球員直播洩不滿 林泓育：總冠軍都換教練，還有什麼不可能？

吃芬普尼蛋會怎樣？醫示警：天天吃「半年恐傷神經、肝腎」 兒童孕婦要更注意