ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

9年攻防落幕！最想進美術館的黑貓過世　警衛不捨

日本廣島尾道市立美術館的知名「黑貓挑戰者」小健，於今年9月20日辭世。（翻攝自尾道市立美術館Ｘ）

▲日本廣島尾道市立美術館的知名「黑貓挑戰者」小健，於今年9月20日辭世。（圖／翻攝自尾道市立美術館Ｘ）

圖文／鏡週刊

日本廣島尾道市立美術館的知名「黑貓挑戰者」小健，於今年9月20日辭世，結束長達7年的「人貓攻防戰」。這段以「想闖進美術館的黑貓」與「阻止牠的警衛大叔」為主角的故事，多年來被日本民眾視為當地的溫暖話題。

綜合日媒報導，小健原是美術館附近一家餐廳飼養的貓，自2016年起經常出現在美術館門前。當年正值館內舉辦「貓之展覽」，牠似乎對此產生興趣，自此多次嘗試進入館內，但始終被值勤的警衛大叔馬屋原定雄先生溫和攔下。兩者之間的「對峙」逐漸形成默契，也吸引許多遊客駐足拍攝、分享，成為尾道市的代表性景象之一。 

[廣告]請繼續往下閱讀...

小健多次嘗試進入館內。（翻攝自尾道市立美術館Ｘ）

▲小健多次嘗試進入館內。（圖／翻攝自尾道市立美術館Ｘ） 

始終被值勤的警衛大叔馬屋原定雄先生溫和攔下。（翻攝自尾道市立美術館Ｘ）

▲始終被值勤的警衛大叔馬屋原定雄先生溫和攔下。（圖／翻攝自尾道市立美術館Ｘ） 

 小健最後無功而返。（翻攝自尾道市立美術館Ｘ）

▲小健最後無功而返。（圖／翻攝自尾道市立美術館Ｘ） 

 只要馬屋原先生在值班，小健幾乎天天出現。（翻攝自尾道市立美術館Ｘ）

▲只要馬屋原先生在值班，小健幾乎天天出現。（圖／翻攝自尾道市立美術館Ｘ）

小健的行為並非敵意，而像是一種例行問候。只要馬屋原先生在值班，小健幾乎天天出現；若換人當班，牠便不來。多年來，一人一貓在門前相遇的畫面，成為許多人心中溫暖的風景。

去年4月，小健終於在一次互動中成功「突破防線」。（翻攝畫面）

▲去年4月，小健終於在一次互動中成功「突破防線」。（圖／翻攝畫面）

去年4月，小健終於在一次互動中成功「突破防線」。當時牠先在門邊撒嬌取悅，趁馬屋原先生稍微放鬆時迅速穿過門縫，成功進入館內。這一幕被民眾拍下後廣為流傳，許多人笑稱小健終於在7年後達成心願。館方對此並未責怪，反而表示「牠是特別的存在」。 

另一隻試圖闖入美術館的貓咪GO。（翻攝自尾道市立美術館Ｘ）

▲另一隻試圖闖入美術館的貓咪GO。（圖／翻攝自尾道市立美術館Ｘ） 

尾道市立美術館出面證實消息，黑貓離世後，美術館職員與馬屋原先生皆表達不捨。馬屋原先生受訪時說：「現在仍常覺得牠會從那個角落衝過來。」館方也發文表示「今天11月11日，是小健成為家貓的日子。與小健共度的每一天，我們絕不會忘記。謝謝你，小健。為了追憶牠在世時的日子，我們還會再持續一段時間更新『穿越時光的貓』系列。請大家多多指教。」


更多鏡週刊報導
全球最愛吃泡麵國家是它！人均1年吃81包　台灣也上榜
樂天桃猿換帥燒！球員直播洩不滿　林泓育：總冠軍都換教練，還有什麼不可能？
吃芬普尼蛋會怎樣？醫示警：天天吃「半年恐傷神經、肝腎」　兒童孕婦要更注意

關鍵字： 鏡週刊黑貓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

長太帥的煩惱 #池昌旭

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

9年攻防落幕！最想進美術館的黑貓過世　警衛不捨

布偶貓「主動當乾爸」顧寶寶！　每天值夜班趴身邊守護

收養5年又被送回收容所　虎斑貓傷心把自己藏起來「只想要消失」

女上廁所感覺毛毛的　轉頭發現「門縫中露出一雙大貓眼」網笑翻

日本三花「天生穿錯襪子」　一腳黑一腳橘還都有條紋

寵物送洗變送命！員工偷懶沒吹乾毛髮　羊駝凍一夜失溫冷死

高山犬屢被退養滿身傷　新爸媽疼愛3個月牠每天開心到模糊

窩拿去洗米克斯暫睡小床　大長腿無處安放表情好無辜

鄰居搬家丟下貓　網友救援「買一送四」看獸醫才知牠才7個月

歐告看電視「沉浸在警犬節目」　聽指令Sit立刻跟著坐下

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

小奶貓突清晰大聲叫「媽媽」　飼主嚇傻：以為哪個孩子喊我

黑熊誤闖立山部落

邊牧犬接到球秒跑爸身旁　嘴咬球球討稱讚：厲害吧

黑貓聞主人屁股瞬間石化　味道太衝擊嚇到掉下巴XD

牠看阿公吃麵包快流口水　巴哥犬一臉委屈：我想吃

虎斑貓被爸爸說太胖氣噗噗！　一臉委屈不嘻嘻：給我道歉喔

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

三花貓被原飼主遺忘變浪浪　妹子霸氣收編：我要定妳！

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

2貓趴鋼琴聽奴才自彈自唱　牠淡定配合「喵～」超可愛

2原鄉3保育柑仔店開張　舊式獵具更換改良式獵具可回饋100元購物金

女上廁所感覺毛毛的　轉頭發現「門縫中露出一雙大貓眼」網笑翻

誤會一場！吃枇杷膏「被當肉泥小偷」　黑貓踩拖鞋施壓眼神超疑惑

收養5年又被送回收容所　虎斑貓傷心把自己藏起來「只想要消失」

新北今年已拾獲「47條寵物蛇」　動保處籲飼養器具須定期檢查

9年攻防落幕！最想進美術館的黑貓過世　警衛不捨

臘腸犬遇恐怖車禍「被甩出車外」　7天後發現奇蹟在荒野存活

寵物送洗變送命！員工偷懶沒吹乾毛髮　羊駝凍一夜失溫冷死

6座古羅馬雕像被偷！　大馬士革國家博物館急關門

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻...狂吐槽丘比「根本詐欺」

「長條鳳凰」大變形撞台灣　紫爆雨下到新北！估最快下午登陸

開除Nico成真！獨行俠總管「震撼交易」唐西奇9個月後被炒

川普談中國突轟法國「科技被課不平稅」：你以為法國人比較好嗎

國際火線／降智的勝利：從《暗河傳》看陸劇的沈淪

花蓮明利村再淹水！村長怒轟中央　經部急回應：評估淹水風險較低

類銀河惡魔城《Possessor(s)》通關老實說　新手入門好選擇

福特「百萬有找新電動車」即將登場！已進測試階段轉攻平價級距

台式拌麵的逆襲！　韓國人韓國龜尾拉麵慶典吃到桃園好滋味

寵物動物熱門新聞

最想進美術館的黑貓過世

布偶貓主動當乾爸　值夜班顧寶寶

收養5年送回收容所　虎斑貓傷心躲藏「想消失」

女上廁所毛毛的　轉頭發現「一雙大貓眼」

三花天生穿錯襪　一腳黑一腳橘

員工偷懶沒吹乾毛髮　羊駝凍一夜失溫冷死

滿身傷巨犬找到家　每天開心到模糊

窩拿去洗　米克斯縮腳睡小床好無辜

鄰居搬家丟下貓　網友救援變五隻

歐告看警犬節目　聽指令跟著坐下

新北動保處今年已拾獲47條寵物蛇

恐怖車禍被甩出車外　臘腸犬在荒野奇蹟存活

黃仁勳「想愛犬」　3毛孩萌樣曝

卓溪立山部落首次　台灣黑熊2次入侵工寮遭誘捕

讀者迴響

熱門新聞

最想進美術館的黑貓過世

布偶貓主動當乾爸　值夜班顧寶寶

收養5年送回收容所　虎斑貓傷心躲藏「想消失」

女上廁所毛毛的　轉頭發現「一雙大貓眼」

三花天生穿錯襪　一腳黑一腳橘

員工偷懶沒吹乾毛髮　羊駝凍一夜失溫冷死

滿身傷巨犬找到家　每天開心到模糊

窩拿去洗　米克斯縮腳睡小床好無辜

鄰居搬家丟下貓　網友救援變五隻

歐告看警犬節目　聽指令跟著坐下

新北動保處今年已拾獲47條寵物蛇

恐怖車禍被甩出車外　臘腸犬在荒野奇蹟存活

黃仁勳「想愛犬」　3毛孩萌樣曝

卓溪立山部落首次　台灣黑熊2次入侵工寮遭誘捕

飼主吃枇杷膏　被貓誤會偷吃肉泥

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

小奶貓突清晰大聲叫「媽媽」　飼主嚇傻：以為哪個孩子喊我

小奶貓突清晰大聲叫「媽媽」　飼主嚇傻：以為哪個孩子喊我

黑熊誤闖立山部落

黑熊誤闖立山部落

邊牧犬接到球秒跑爸身旁　嘴咬球球討稱讚：厲害吧

邊牧犬接到球秒跑爸身旁　嘴咬球球討稱讚：厲害吧

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面