2原鄉3保育柑仔店開張　舊式獵具更換改良式獵具可回饋100元購物金

▲仁愛鄉精英村阿島商店。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

為深化山村社區保育行動、讓生態保育融入日常生活，林業保育署南投分署與仁愛鄉、信義2鄉3村的在地商店合作，共同推動「保育柑仔店」打造保育宣導與服務新據點，讓山村民眾能在熟悉的商店即輕鬆獲取保育資訊、辦理更換改良式獵具等相關業務。

南投分署副分署長王怡靖、秘書10日分別率各工作站主任及同仁，前往仁愛鄉精英村阿島商店、信義鄉明德村佳家生鮮超市及地利村南盛商店，同步舉行南投原鄉地區「保育柑仔店」揭牌儀式，歡迎在地居民共同參與守護生態家園的行列。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼信義鄉明德村佳家生鮮超市。

南投分署指出，南投縣為臺灣黑熊、石虎、穿山甲等保育類野生動物的重要棲地，也是原住民族傳統狩獵文化與山村生活並存的地區；為兼顧族人文化延續、野生動物危害農作防治需求與野生動物保育，該分署推動改良式獵具換發，減少非目標物種遭誤捕之風險，並鼓勵民眾主動通報誤捕事件，以便即時救援。

▲信義鄉地利村南盛商店。

南投分署長李政賢說明，未來社區居民只要持舊式獵具至上述3間「保育柑仔店」店內登記相關資訊，即可免費換取，並獲得100元購物金兌換店內等值商品，透過此購物金回饋機制鼓勵民眾主動回收舊式獵具，同時支持在地商店，創造保育與社區共榮的良性循環，亦可於店內領取宣導資料，了解生態服務給付、野生動物救傷及誤捕通報免責等自然保育相關政策，進一步提升對保育議題的認識與支持。

▲▼林業保育署南投分署鼓勵民眾主動將舊式獵具繳回，換領改良式獵具。

南投分署提醒，如未持有舊式獵具但有使用改良式獵具需求者，可至該分署或所屬各工作站免費領取（每人以2組為限），但無購物金獎勵，獵具設置後應經常巡視，如不慎捕獲保育類動物，請立即通報0800-000-930（您您您 救山

林）協助救援，若誤捕通報即無法律責任。