啟英高中學生參與東森寵物「一日店長」　讓熱情成為未來專業

▲學生實際體驗寵物店的日常。（圖／東森寵物提供）



記者李依融／綜合報導

「原來照顧一隻狗，不只是餵牠吃飯這麼簡單。」這句話成了啟英高中寵物經營科學生在參與東森寵物「一日店長」活動後最深刻的體悟。45位學生來到東森寵物桃園巨蛋店，親身投入寵物門市的真實日常，從清理籠舍、補貨上架，到觀察毛孩行為與學習顧客服務，體驗了一場結合教育與職場的實戰學習。

這次活動由東森寵物營業處長親自接待，他說，「喜歡動物是一個起點，但只有專業，才能讓這份熱情走得更遠。」一句話，道出產業現實，也讓學生重新思考「愛動物」與「照顧動物」之間的差別。活動現場，學生們體會到從健康管理到環境消毒，每一個細節都考驗專業與責任心，也讓「喜歡」慢慢轉化為「專業」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動中，東森寵物區經理林蓁鈴與副店長劉佩菁也現身分享職涯經驗。林蓁鈴笑說，自己當初只是因為「想幫魚換水」而踏入業界，沒想到一做就是二十年，她鼓勵學生「不要怕從小事做起，這行最需要的不是聰明，而是熱情與堅持。」劉佩菁則以自身從基層晉升的經驗勉勵大家，「能把喜歡的事變成工作，是一種幸福。動物聽不懂你的話，但牠能感受到你的用心。」

▲學生輪流體驗四大區域的工作內容。（圖／東森寵物提供）

學生們在四大工作區輪流體驗：從活體照護區學習健康檢查與晶片流程，到美容區了解洗護與皮膚判斷，再到住宿照護區體驗環境清潔與行為觀察，最後在商品與水族區學習上架與銷售互動。過程中，學生不僅學會技術，也感受到職業背後的責任與成就。有學生在清理籠子時笑說，「我第一次知道原來寵物店的地板比家裡乾淨！」讓現場充滿笑聲，也讓老師感嘆「這就是現場教育最實在的成果」。

啟英高中今年首度開設「寵物經營科」，將動物照護與門市經營結合，為學生打造通往寵物產業的起點。校方表示，透過與東森寵物的產學合作，學生不僅學到知識，更找到未來方向。東森寵物則強調，持續投入教育合作是品牌的長期承諾，「寵物產業的未來在這群年輕人手上，讓他們在現場找到方向，比任何獎學金都珍貴。」