PS5突跳出「過熱警告」　他見「肇事者」秒原諒：這麼可愛

▲嚕咪趴在主機上睡覺，害奴才被迫中斷遊戲。（圖／Threads@vet_dr.jack提供）



記者李依融／採訪報導

貓奴玩PS5突然顯示「溫度過高請關閉電源」，而罪魁禍首原來是橘白貓嚕咪，牠慵懶地把頭饋在主機上，一臉「關我什麼事」的表情，奴才也只好無奈笑說「過熱的原因也太可愛」。照片分享到Threads，吸引1萬人按讚。

飼主Jack表示，當時他正在打電動，螢幕卻突然跳出「溫度過高」的警告訊息，他瞥了一眼主機，便看見11歲的橘白貓嚕咪舒服地饋在上面，看來主機過熱的原因很明顯了，「而且牠離開之後，PS5就正常了」。事實上嚕咪平常就愛到處睡，可能是天氣變涼，牠發現PS5很溫暖，便趴在上面安睡，才讓奴才的遊戲被迫暫停。

▲嚕咪經常在家裡到處趴。（圖／Threads@vet_dr.jack提供）

Jack家中養了3隻貓咪，除了嚕咪之外，還有2隻貓妹妹。Jack表示，一開始考慮很久想養貓，到處問了好久，才遇到嚕咪這隻有緣貓，而自己獸醫實習期間在收容所又領養了玳瑁貓，後來朋友撿到一隻黑貓，現在他就成了3隻貓主子的奴才。不少人看到嚕咪圓潤的身材，直呼「真的有橘貓基因！」，不過Jack說其實嚕咪4.8公斤，在「大橘為重」的世界裡還微不足道。

▲嚕咪看起來「大橘為重」，其實身材算是標準。（圖／Threads@vet_dr.jack提供）

許多網友看到PS5過熱的原因也覺得超逗趣，也有貓奴分享自家主子總是黏在主機旁邊取暖的模樣，「看到這個畫面就知道冬天到了」、「我家是愛躺第四台的盒子」、「這樣根本捨不得散熱耶」，也有網友分享自家的主機也經常跳過熱訊息，「後來才發現機器裡面都是貓毛」，提醒飼主們要保護好主機，以免容易損壞。

▲Jack養了3隻貓咪。（圖／Threads@vet_dr.jack提供）