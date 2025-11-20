ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

睽違31年！石虎重返阿里山國有林地　創嘉南最高海拔發現紀錄

▲▼石虎是典型里山動物，目前全臺僅苗栗、臺中與南投有穩定的族群（圖片／台灣石虎保育協會余建勳提供）

▲石虎是典型里山動物，目前全臺僅苗栗、臺中與南投有穩定的族群（圖片／台灣石虎保育協會余建勳提供）

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

林保署嘉義分署為推動阿里山鄉臺灣黑熊分布熱點監測，與嘉義縣鄒族獵人協會及國立屏東科技大學合作。今年11月初，在阿里山鄉里佳部落周邊海拔1752公尺的國有林地，透過紅外線自動相機驚喜拍攝到石虎，創下嘉南地區最高海拔的發現紀錄。自2018年嘉義縣中埔鄉以及2022年國道1號嘉義交流道紀錄後，石虎再次於嘉義現蹤。更值得注意的是，這是阿里山鄉自1994年通報石虎後，睽違31年再次現蹤，具有特別意義。

▲▼石虎是典型里山動物，目前全臺僅苗栗、臺中與南投有穩定的族群（圖片／台灣石虎保育協會余建勳提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

石虎為典型的「里山動物」。目前全台除苗栗、台中與南投有穩定族群外，近年在新竹、彰化、雲林、嘉義及台南僅有零星發現紀錄。雖然台灣國有森林保護良好，但超過六成的保育類野生動物棲息於國有林區之外，石虎正是棲息於淺山、丘陵農林交錯地帶的代表性里山物種。

由於石虎的棲地與人類生活範圍高度重疊，雖曾廣泛分布於台灣西部地區，但受土地開發、農藥使用、路殺及遊蕩犬貓攻擊等因素影響，已列為瀕臨絕種保育類野生動物。為此，林業保育署推動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，透過建立空間藍圖與保育對策，整合資源並跨域合作，串聯各類生態棲地與生物多樣性熱點，讓石虎等里山物種能順利繁衍、遷移並擴大分布範圍，同時兼顧保育與在地發展。

▲▼石虎是典型里山動物，目前全臺僅苗栗、臺中與南投有穩定的族群（圖片／台灣石虎保育協會余建勳提供）

本次石虎的發現位於中海拔山區國有林地，屬曾文溪流域上游。嘉義分署曾於2023年7月在台南曾文溪下游高灘地發現石虎，顯示台南國土生態綠網「曾文溪流域保育軸帶」對串聯棲地的重要性，也證實河川是野生動物的重要活動廊道。

這次發現展現了嘉義分署與鄒族部落及學術單位的密切合作成果。嘉義分署表示，將持續與相關單位及在地社區跨域合作，復育「曾文溪流域保育軸帶」棲地，並透過監測指標物種、友善生產及巡護棲地等方式，促進國土生態綠網棲地的連結。

關鍵字： 石虎阿里山嘉義國有林生態保育

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【媽媽太會救場】送機現場兒子女友哭慘 媽媽扛氣氛拚了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

1隻小橘貓揍趴7名獸醫　他們包繃帶傻眼：這是獅子還是老虎

樓上「飛鼠鄰居」每天爬窗路過　好奇貓準時蹲窗戶守候

阿金散步「叼回整棵樹」戰利品　連枝帶葉全拖走跑的飛快

狗狗睡覺前一直繞圈圈、挖不停！狗狗5種睡前行為的含義

7公斤萌貓主動踏上體重機　圓滾滾背影像足球惹網笑：有需要量嗎

搜救犬貝塔離世　曾在花蓮震災立功退休生活被全力寵愛

連續痛失2毛孩！女心痛不想再養　「虎斑貓突然進門」成為新家人

收養嬌小貓半年都沒有長大　女看獸醫發現「迷你真相」萌翻網

米格魯「學修網路」熱情撲工程師懷中　網大讚：想預約狗狗師傅

「人人犬舍」85隻毛孩完成絕育　19日第一批認養現場擠滿民眾

汪姐趴地「深情凝視」奶貓妹　低頭任打鼻子眼神超溫柔

「人人犬舍」百狗回到收容所！　等待結紮美容未來將開放認養

歐告闖禍「咬爆媽媽鞋子」　叼枕頭保護自己：妳別激動

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

自動餵食器前「花式等飯」　萌貓小手狂撈飼料心臟爆擊❤

花園鰻「彼此瞪眼」張嘴吵架中　四周路人探頭圍觀

睽違31年！石虎重返阿里山國有林地　創嘉南最高海拔發現紀錄

米格魯「學修網路」熱情撲工程師懷中　網大讚：想預約狗狗師傅

狗狗睡覺前一直繞圈圈、挖不停！狗狗5種睡前行為的含義

毛孩超討厭的5大NG物品　吸塵器衝第一名讓狗狗壓力爆表

「人人犬舍」85隻毛孩完成絕育　19日第一批認養現場擠滿民眾

狗狗被主人遺棄廢墟　身旁留殘忍字條「我不要了」苦撐5天獲救

阿金散步「叼回整棵樹」戰利品　連枝帶葉全拖走跑的飛快

連續痛失2毛孩！女心痛不想再養　「虎斑貓突然進門」成為新家人

7公斤萌貓主動踏上體重機　圓滾滾背影像足球惹網笑：有需要量嗎

NBA史上最快命中50記三分！黃蜂菜鳥新人王賠率力壓天才弗拉格

中國暫停進口日本水產　賴清德PO午餐吃鹿兒島鰤魚、北海道帆立貝

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

謝忻「基隆人到底欠了誰」！臉長20顆痘痘爛掉…原因超笨：要瘋了

韓渡輪觸礁撞無人島！竟是「船員分心滑手機」惹禍　離譜原因曝光

直擊荷蘭！永齡霹靂舞銘日之馨　8選手移地訓練、挑戰IBE賽場

賓賓哥校園直播惹議！點名圤智雨「假冒家長檢舉」　批校長反應過度

《動物方城市2》大陸配音陣容翻車！4明星惹網怒：零個人想看你們

高雄選手被爆穿中國隊服出賽　運動部：若屬實將追討獎金

保溫杯放「熱水+清潔劑」清洗！他旋緊杯蓋瞬間變炸彈「直插牆壁」

寵物動物熱門新聞

小貓戰鬥模式　7獸醫掛彩：獅子？

樓上住飛鼠鄰居　家裡的貓超好奇

阿金散步叼整棵樹　枝葉都還在

狗狗5種睡前行為的含義

萌貓量體重　背影像充滿氣的足球

搜救犬貝塔離世　曾在花蓮震災立功

女痛失2毛孩不想再養　虎斑貓突然跑進家

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」

米格魯學修網路　狂找工程師抱抱

人人犬舍首批認養　擠滿民眾搶抽籤

花園鰻瞪眼張嘴吵架中　路人圍觀

猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」？科學家解碼

睽違31年！石虎重返阿里山國有林地

貓狂對「家中插座」嘶叫伸爪　救了主人命

讀者迴響

熱門新聞

小貓戰鬥模式　7獸醫掛彩：獅子？

樓上住飛鼠鄰居　家裡的貓超好奇

阿金散步叼整棵樹　枝葉都還在

狗狗5種睡前行為的含義

萌貓量體重　背影像充滿氣的足球

搜救犬貝塔離世　曾在花蓮震災立功

女痛失2毛孩不想再養　虎斑貓突然跑進家

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」

米格魯學修網路　狂找工程師抱抱

人人犬舍首批認養　擠滿民眾搶抽籤

花園鰻瞪眼張嘴吵架中　路人圍觀

猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」？科學家解碼

睽違31年！石虎重返阿里山國有林地

貓狂對「家中插座」嘶叫伸爪　救了主人命

狗狗被遺棄廢墟　留殘忍字條「我不要了」

熱門寵物影片

更多
汪姐趴地「深情凝視」奶貓妹　低頭任打鼻子眼神超溫柔

汪姐趴地「深情凝視」奶貓妹　低頭任打鼻子眼神超溫柔

「人人犬舍」百狗回到收容所！　等待結紮美容未來將開放認養

「人人犬舍」百狗回到收容所！　等待結紮美容未來將開放認養

歐告闖禍「咬爆媽媽鞋子」　叼枕頭保護自己：妳別激動

歐告闖禍「咬爆媽媽鞋子」　叼枕頭保護自己：妳別激動

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

自動餵食器前「花式等飯」　萌貓小手狂撈飼料心臟爆擊❤

自動餵食器前「花式等飯」　萌貓小手狂撈飼料心臟爆擊❤

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面