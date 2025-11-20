睽違31年！石虎重返阿里山國有林地　創嘉南最高海拔發現紀錄

▲石虎是典型里山動物，目前全臺僅苗栗、臺中與南投有穩定的族群（圖片／台灣石虎保育協會余建勳提供）

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

林保署嘉義分署為推動阿里山鄉臺灣黑熊分布熱點監測，與嘉義縣鄒族獵人協會及國立屏東科技大學合作。今年11月初，在阿里山鄉里佳部落周邊海拔1752公尺的國有林地，透過紅外線自動相機驚喜拍攝到石虎，創下嘉南地區最高海拔的發現紀錄。自2018年嘉義縣中埔鄉以及2022年國道1號嘉義交流道紀錄後，石虎再次於嘉義現蹤。更值得注意的是，這是阿里山鄉自1994年通報石虎後，睽違31年再次現蹤，具有特別意義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石虎為典型的「里山動物」。目前全台除苗栗、台中與南投有穩定族群外，近年在新竹、彰化、雲林、嘉義及台南僅有零星發現紀錄。雖然台灣國有森林保護良好，但超過六成的保育類野生動物棲息於國有林區之外，石虎正是棲息於淺山、丘陵農林交錯地帶的代表性里山物種。

由於石虎的棲地與人類生活範圍高度重疊，雖曾廣泛分布於台灣西部地區，但受土地開發、農藥使用、路殺及遊蕩犬貓攻擊等因素影響，已列為瀕臨絕種保育類野生動物。為此，林業保育署推動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，透過建立空間藍圖與保育對策，整合資源並跨域合作，串聯各類生態棲地與生物多樣性熱點，讓石虎等里山物種能順利繁衍、遷移並擴大分布範圍，同時兼顧保育與在地發展。

本次石虎的發現位於中海拔山區國有林地，屬曾文溪流域上游。嘉義分署曾於2023年7月在台南曾文溪下游高灘地發現石虎，顯示台南國土生態綠網「曾文溪流域保育軸帶」對串聯棲地的重要性，也證實河川是野生動物的重要活動廊道。

這次發現展現了嘉義分署與鄒族部落及學術單位的密切合作成果。嘉義分署表示，將持續與相關單位及在地社區跨域合作，復育「曾文溪流域保育軸帶」棲地，並透過監測指標物種、友善生產及巡護棲地等方式，促進國土生態綠網棲地的連結。