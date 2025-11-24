貓咪拉肚子阿公「怕牠冷」　買寶寶衣包成肉粽抱懷裡寵愛

▲陀螺的背影就像個巨大的寶寶。（圖／翻攝自小紅書@太子和陀螺）



記者李依融／綜合報導

大陸網友家的貓咪「陀螺」最近拉肚子，阿公堅信是金孫趴在地上肚子著涼，立刻去母嬰用品店買了寶寶衣給貓咪穿上，然而陀螺本身就是一隻圓滾滾的貓咪，穿上嬰兒衣後看起來更是「渾圓」，巨大的身形讓網友笑說「你家阿拉斯加犬多大啦？」。

陀螺是一隻毛茸茸圓滾滾的喵星人，平常阿公最疼牠了，即使牠重達10公斤，阿公依然總是把牠抱在懷中，媽媽也吐槽「阿公是家裡甘願抱牠最久的人」。這天陀螺突然拉肚子，阿公擔心得不得了，認為是金孫老是趴在地上睡覺，因而肚皮著涼了，趕緊去買了2件嬰兒包屁衣，守護陀螺的肚肚。

▲陀螺穿上包屁衣後更顯身材。（圖／翻攝自小紅書@太子和陀螺）

陀螺乖乖讓人穿上包屁衣，躺在床上彷彿是個「胖寶寶」，換上白色的衣服後，圓滾滾的身材原形畢露，媽媽笑說，「別看陀螺胖，阿公總是能買到合身的衣服」。阿公寵溺地把陀螺抱到身上寵愛，彷彿金孫真的是個小寶寶似的，對於自己的包屁衣守護法非常滿意。

網友看到陀螺穿上包屁衣更顯巨大，紛紛笑說「你家阿拉斯加犬多大啦？」、「現在母嬰店的生意都要靠寵物了」、「我爸買了縫紉機，每天把我的衣櫃斷捨離，就是為了給貓做衣服」，也有網友認真分析，「我看這麼肥嘟嘟、毛茸茸的身材，大概肚子不會冷到啦！」、「人家就是熱才躺地上，結果被穿衣服啦」。

▲阿公總是能給貓孫買到合身的衣服。（圖／翻攝自小紅書@太子和陀螺）