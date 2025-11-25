ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
台灣10大超紅寵物界KOL！柴犬七仙女、昆蟲擾西愛寵超稀有

文／妞新聞

毛孩才是這個世界的頂流！從「黃阿瑪的後宮生活」到「柴犬七仙女」、再到把加蓋成貓咪遊樂場的「好味小姐」，這些寵物KOL都成功療癒了大家的心，今天妞編輯這就幫大家整理出台灣10大超紅「寵物界KOL」，快來看看你追蹤的主子有沒有上榜！

台灣10大超紅「寵物界KOL」TOP 10

10.傲嬌爸的養貓日常

「傲嬌爸的養貓日常」以嘴硬、傲嬌的爸爸＆飼主ISA和兩隻貓Uni、奶貓乖乖組成。ISA與Uni的相遇超偶像劇，是在中國路邊遇見的，Uni鑽進ISA的裙底不出來，把ISA的心徹底地融化，於是ISA用盡了各種方法，堅持把牠從中國帶回家。去年又新加入「奶貓乖乖」，剛開始傲嬌爸對於牠的加入不是很開心，但後來發現傲嬌爸口嫌體正直，依舊有耐心地照顧「奶貓乖乖」，可愛互動網友直呼超療癒！

9.我是白吉

白貓「白吉」因異瞳&吉麻幫他畫上的「濃眉造型」爆紅，還出過圖文書與LINE貼圖。牠與黑貓「蝦蝦」一冷一熱的互動，笑料滿滿。從高冷男子漢到諧星路線，白吉的反差魅力加上蝦蝦的活潑撒嬌，讓粉絲看不膩，也讓「我是白吉」成為萌寵界最具代表性的貓咪KOL之一！

 

8.熊爸估狗

犬類行為專家「熊爸」以專業角度分享狗狗訓練，強調「沒有教不會的狗，只有不會教的主人」。年初在台北寵物展安撫柴犬的影片爆紅，專業解說吸引13萬人追蹤。熊爸讓犬隻行為知識普及化，幫助觀眾看見寵物教育的重要性！

7.鱷鄰居&沙西米

鱷魚妹「沙西米」飼養動物種類多到像迷你動物園，從巨蜥到河口鱷都有！因此每一天他都要上演點名的戲碼，確認家中愛寵是否都還在！她經營頻道分享爬蟲知識，努力破除大眾的恐怖印象。不過今年因農業部禁養清單爭議，沙西米直言「努力這麼久卻說禁就禁」，掀起網路熱議！

6.豆漿 SoybeanMilk

白貓豆漿與虎斑俊榮是YouTube百萬級寵物IP，頻道擁有75萬訂閱。牠們的日常如「遇到蟑螂」、「與鄰居的貓互動」都能引起粉絲暴動，甚至延伸出周邊商品與益生菌品牌，讓豆漿和俊榮從螢幕走進粉絲生活，成為人氣超高的「商業貓星」。

5.昆蟲擾西 吳沁婕

台大昆蟲系畢業的「擾西」，以幽默方式把專業變得超親民，在YouTube上訂閱達56萬，自己也養了不少寵物，其中柯爾鴨更是「話題人物」。從網路平台到電視媒體，「擾西」都相當熱衷於參與，就是為了將自身所學分享給各位，成功把昆蟲、動物等知識宣傳給大家。

4.許伯＆簡芝-倉鼠人

從養倉鼠到挑戰飼養老虎、浣熊，許伯與簡芝靠「從零開始養」系列走紅，頻道訂閱數達131萬。去年小吉普癲癇惡化，他們真誠分享心路歷程，呼籲重視寵物保險，引發大批共鳴。倉鼠人不只內容有趣，更讓粉絲感受到他們對於動物滿滿的愛與責任感。

3.好味小姐 Lady Flavor

「養貓、做飯、過日子」的好味小姐，和8隻貓咪的日常吸粉80萬。從自製貓鮮食到成立品牌，她將貓咪陪伴轉化為事業，甚至連家裡都是為貓咪而設計，今年更是替家裡的雞蓋了「豪宅」影片破224萬觀看，連建築師都來評論，網友笑說：「好味小姐家的雞、貓都比我還爽！

2.柴犬七仙女

由蔡定洋（肥肥）飼養第一隻柴犬「三明治」開始，後來陸續加入「大冰奶」、「蘿蔔糕」、「蔥抓餅」等以早餐店食物命名的寵物，日常互動超萌。後來加入KID的「野人七號部落」後人氣更是直直上升。「大冰奶～蘿蔔糕～」的呼喚聲到趣味互動，七仙女成功擠進排行榜第二名，人氣直追第一名。

 

1.黃阿瑪的後宮生活

寵物界的頂流王者非「黃阿瑪」莫屬！自2013年經營至今，頻道訂閱高達156萬，由主人「志銘」與「狸貓」紀錄8隻貓：黃阿瑪、招弟、三腳、Socles、嚕嚕、柚子、浣腸、小花的後宮日常。從公仔、娃娃到棉被聯名，周邊商品樣樣熱賣。去年與大鵬灣帆船生活節合作更掀現場打卡潮，展現超強號召力，穩坐台灣寵物KOL的NO.1！

 
 

看完這份榜單是不是覺得「自家主子也該出道」啦？其實不管是柴柴、貓咪還是爬蟲，這些寵物KOL能爆紅，背後都是飼主滿滿的愛與陪伴。妞妞們最想追蹤哪一位呢？留言告訴我們吧！

台灣貓界Youtuber大點名，快Pick你的最愛

2025年貓咪主題日曆推薦：可愛貓咪陪你療癒一年！

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

