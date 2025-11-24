領養人人犬舍「潦草貴賓狗」　3天後洗完澡萌到媽認不出　

▲媽媽原本登記想領養臘腸狗，最後帶了一隻貴賓狗回家。（圖／飼主Threads@stonnie__crystal_tw提供）



記者李依融／採訪報導

貴賓狗貝貝綁著兩個蝴蝶結，漂亮可愛的模樣讓人難以相信，牠是來自人人犬舍的老犬，2天前才被領養。媽媽看著貝貝煥然一新的模樣，驚訝又感動「這真的是我在苗栗領養的貴賓嗎？」，然而狗狗害怕的眼神卻還是透露著過去多年的創傷。

▲貝貝剛從苗栗回家時，長得有些潦草。（圖／飼主Threads@stonnie__crystal_tw提供）



▲貝貝被領養的第三天去洗澡美容，瞬間萌到媽媽認不出來。（圖／飼主Threads@stonnie__crystal_tw提供）

Threads@stonnie__crystal_tw分享照片，貴賓狗貝貝洗澡剪毛後，顯得特別可愛，這個模樣連媽媽都一時難以相信。媽媽表示，家中原本養了2隻臘腸狗，然而半年前其中一隻寶貝去當天使了，得知苗栗縣動保所開放第一波人人犬舍救援的老犬領養，她便到現場登記，希望能再領養一隻臘腸狗，「牠們都是老狗狗了，很擔心老狗沒有人想養，因為只有養臘腸的經驗，所以就沒有考慮其他狗狗。」

▲貝貝雖然很膽小，還是努力對陌生人搖尾巴，似乎很想有個家。（圖／飼主Threads@stonnie__crystal_tw提供）

到了現場之後，總共只有3隻臘腸狗開放認養，媽媽表示很慶幸大家很踴躍抽籤登記，所以3隻臘腸很快就被領養了，可惜的是她自己沒有抽中。她心想都到了現場，或許可以考慮看看其他狗狗，便拿著寵物袋在狗籠間徘徊，其中一隻奶油色的貴賓狗很努力地跟陌生人搖尾巴，「我問了現場人員怎麼照顧貴賓狗，於是最後10分鐘，決定帶貝貝回家。」

▲貝貝回家那晚，爸爸媽媽幫牠準備了溫暖的床和被被。（圖／飼主Threads@stonnie__crystal_tw提供）

媽媽說，一開始貝貝的毛有些糾結，但是毛茸茸得很可愛，「很像一隻熊寶貝，所以就叫做貝貝了」，令她心疼的是，其實貝貝性格很膽小，但還是非常努力跟每個陌生人搖尾巴，似乎很盼望能有個家。貝貝回家的路上都很乖巧，也可能是因為聲帶被割掉了，所以沒辦法發出聲音，膽怯的牠只要看到有人在旁邊舉起手，就會嚇得跑掉，所以爸爸媽媽都蹲得很低跟貝貝講話，希望貝貝早日融入新家。

▲貝貝跟家裡的臘腸狗一見如故，超級喜歡一起睡覺。（圖／飼主Threads@stonnie__crystal_tw提供）



不過讓爸爸媽媽意外的是，貝貝跟家裡原本的臘腸狗完全沒有隔閡，幾乎是立刻就變成最好的朋友，貝貝總是黏在臘腸身邊，兩隻一起依偎、睡覺，彷彿已經認識很久了。

▲貝貝跟臘腸狗在一起時特別安心，但現在也願意舔舔爸爸媽媽，越來越安心這個家的一切。（圖／飼主Threads@stonnie__crystal_tw提供）

或許貝貝過去長年生活在籠子裡，外出顯得很害怕，放在地上就會石化，於是爸爸媽媽帶牠到頂樓放風，沒有其他人的環境下，牠開心地跑來跑去，看著貝貝越來越活出自己的模樣，也讓爸爸媽媽很欣慰。

▲貝貝美容後變得完全不一樣，讓沒有養過貴賓狗的媽媽很驚訝。（圖／飼主Threads@stonnie__crystal_tw提供）

▲貝貝自己偷偷跑上床睡覺，其實爸爸媽媽看到這一幕很欣慰。（圖／飼主Threads@stonnie__crystal_tw提供）

媽媽說，很慶幸領養了貝貝，雖然只短短相處幾天，但已經發現貝貝的可愛貼心，「牠還偷偷跑上床睡覺，其實我們很開心牠喜歡這裡」，其實這些來自人人犬舍的狗狗雖然可能有點害怕，但問題都不大，至於吃飯與上廁所正在努力教導，「整理完真的就超可愛喔！」。爸爸媽媽希望大家看看貝貝現在的模樣，讓大家有信心去領養狗狗，讓更多毛孩有幸福的機會。

▲對爸爸媽媽來說，貝貝已經是最棒的家人，希望其他落難的狗狗也能找到幸福。（圖／飼主Threads@stonnie__crystal_tw提供）