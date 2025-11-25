ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
警犬巡邏認出「以前的爸爸」秒變臉　撲上去興奮狂撒嬌

記者李依融／綜合報導

國外一隻警犬正在做日常的商店巡視，突然他停在一名男子身旁，接著興高采烈地撲上去，原來這位男子正是牠的第一位領犬員，即使許久不見，牠仍然牢牢記得「爸爸的味道」。

Tiktok@dpk9services分享影片，可以看到一隻德國牧羊犬在現任領犬員陪同下走進商店，執勤時表現相當冷靜、專業。沒想到牠靠近一名看似陌生的警察時，突然停下腳步，原本嚴肅的表情瞬間瓦解，立刻興奮地跳撲到對方身上，完全壓抑不住內心情緒。

警犬認出第一位領犬員。（圖／翻攝自Tiktok@dpk9services）

▲警犬立刻認出第一位教導牠的領犬員。（圖／翻攝自Tiktok@dpk9services）

原來這名男子正是狗狗的第一位領犬員，當這隻警犬還是幼犬的時候，這位領犬員不分日夜地照顧牠、訓練牠，幫助牠成為獨當一面的警犬，這樣的羈絆讓狗狗永遠難忘，不到1秒鐘就認出對方。 

而被狗狗猛撲的前領犬員也同樣感動，立刻蹲下來與牠互動，甚至直接躺在地上，讓狗狗在身旁跳來跳去，場面宛如久別重逢的摯友，溫馨又熱烈。

許多網友看了也深受觸動，留言表示：「看到領犬員直接躺在地上，就知道狗狗為什麼這麼愛他了」、「專業的警犬認出爸爸後完全忍不住」、「現在的領犬員是『叔叔』，以前那位才是牠的『爸爸』」、「這個重逢太感人，我可以看一百次」。

警犬認出第一位領犬員。（圖／翻攝自Tiktok@dpk9services）

▲領犬員直接躺在地上，任憑狗狗撒嬌。（圖／翻攝自Tiktok@dpk9services）

關鍵字： 警犬領犬員K9

