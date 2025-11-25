美國第一隻「搜救水獺」　潛水找到25年前謀殺案凶器

▲Splash是美國第一隻搜救水獺。（圖／翻攝自IG@splashsarotter2024）



記者李依融／綜合報導

搜救任務不只靠犬隊，水獺也能成為神隊友！美國佛羅里達州一隻名叫Splash的小爪水獺，透過專業訓練成為能偵測水下氣味的「搜救水獺」，牠曾找到25年前沉入河中的謀殺凶器，也曾協助尋獲多具水中遺骸，成為當地搜救行動中的重要成員。

Splash 隸屬佛羅里達州恩格爾伍德(Englewood)警犬隊，出生於動物園的牠在4個月大時被捐贈給動物訓練師哈德塞爾(Michael Hadsell)。哈德塞爾了解到水獺天生具備捕魚時偵測水下氣味的能力，因此萌生「讓水獺加入水中搜救」的想法，也開始一步步打造Splash的搜救專業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Splash最初在家裡的泳池練習搜救技能。（圖／翻攝自IG@splashsarotter2024）



訓練初期，哈德塞爾在家中泳池進行實驗，他將沾有人類遺骸氣味的物品投入水中，並讓Splash在岸邊嗅聞，一旦Splash在水裡找到同樣氣味的物品，便能獲得美味的鮭魚作為獎勵。靠著這套方法，Splash在短短4個月內就能成功辨識並回報水下氣味。

不久後，Splash便迎來牠的第一次實戰任務，在阿拉巴馬州的搜救行動中，牠協助找出一把沉在水底長達25年的謀殺案凶器，這也讓 Splash 的能力大受肯定。至今牠已參與超過20次搜救任務，成功尋獲4具人類遺骸，在隊上表現亮眼。

▲Splash參與搜救行動時超受歡迎。（圖／翻攝自IG@splashsarotter2024）

哈德塞爾表示，Splash預計可工作到10歲，距今還有7、8年的時間可持續投入任務。此外，他也正著手訓練另一隻年幼水獺，希望未來能讓更多水獺投入水中搜救，為更多案件帶來突破性的進展。

▲Splash平時也跟人很親近。（圖／翻攝自IG@splashsarotter2024）