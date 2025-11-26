狂增2萬隻！台南驚見2公尺「史詩級綠鬣蜥」　比人還高畫面曝

▲台南農業局日前在新化捕獲體長約2公尺「巨無霸級」綠鬣蜥，體型身驚人，身長比一般人還高，今年至今已捕捉2萬3千多隻。（台南市政府提供，下同）



記者林東良／台南報導

台南市外來種綠鬣蜥族群持續擴散，近日在東區巴克禮公園再度出現「大型綠鬣蜥」，引發民眾熱議，台南市農業局統計，2025年截至11月18日，全市已捕捉2萬3762隻，數量遠超去年，平均一天就超過70隻，農業局更曝光在新化捕捉1隻體長達近2公尺「史詩級」的綠鬣蜥，身長甚至比捕捉人員還高，實在驚人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市農業局統計，2025年截至11月18日，全市已捕捉2萬3762隻。



農業局森林保育科長朱健明表示，綠鬣蜥近年在河岸、公園、農地大量出沒，只要民眾通報，獵人就會即刻前往捕捉，並「一巡再巡」，連續數日掃蕩，直到不再見到蹤跡為止。朱健明指出，頭尾長逾1公尺的個體越來越常見，近來的大型個體更不斷出現。

綠鬣蜥主要為草食性，性情溫馴，雖然外型龐大但並不會主動攻擊人。農業局呼籲，民眾若在戶外遇見牠們不需驚慌，牠們大多做完日光浴就會自行離開；倘若闖入住家，可先控制在封閉空間內，再撥打通報專線，將有專人到場移除。

農業局指出，綠鬣蜥入侵與早期飼養管理不當脫不了關係，如今已對農作、公共設施與原生生態造成威脅。綠鬣蜥繁殖力強，母蜥約3年性成熟，每次可產卵15～80顆，幼蜥存活率高達七至八成。綠鬣蜥適應力高，擅長躲藏於河道、堤防及複雜地形，警覺性高，難以捕捉。牠們常啃食紅豆嫩芽、地瓜葉等作物；也會因打洞習性破壞堤防、道路結構；更因缺乏天敵快速擴張，排擠原生物種，導致生態失衡。

目前台南綠鬣蜥主要分佈在三爺宮溪、二仁溪、八掌溪沿岸，地形複雜，使移除難度增加。農業局採多管齊下策略，包括委託專業團隊強力移除、設置大型誘捕器以發酵水果誘捕、研議引入訓練工作犬協助找巢穴，並與嘉義林管處獵人合作，以主被動方式分進合擊。

▲目前台南綠鬣蜥主要分佈在三爺宮溪、二仁溪、八掌溪沿岸，地形複雜，使移除難度增加。（翻攝自「愛森保—台南市綠鬣蜥通報平台」臉書社團）

外來綠鬣蜥在全台已形成規模族群，推估野外族群至少20萬隻，南部縣市更是重災區。林業署自2020年將其列為「有害外來入侵物種」，累計移除量已超過47萬隻。然而，因其繁殖快、適應力強，全台仍難以根除，只能透過跨縣市合作、長期監測與社會參與，才能穩住族群擴張速度。

台南市農業局呼籲，民眾若發現綠鬣蜥，可立即通報：綠鬣蜥通報電話

0989-100-919、0912-354-463；農業局通報專線0800-241-314；「愛森保—台南市綠鬣蜥通報平台」臉書社團（民眾可直接線上通報）

外來種治理需長期努力，農業局強調，將持續以科學化管理與專業捕捉策略，避免綠鬣蜥造成更大環境衝擊。