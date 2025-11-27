ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
香港宏福苑大火逾百寵物受困飼主急尋　貓咪、18歲貴賓獲救

宏福苑獲救犬貓。（圖／翻攝自兔兔基地動物救援 Bunny Base Rescue）

▲宏福苑獲救的9隻貓咪與18歲貴賓狗。（圖／翻攝自兔兔基地動物救援 Bunny Base Rescue）

記者李依融／綜合報導

香港新界大埔屋苑「宏福苑」惡火已造成至少44死、37人傷，還有279人下落不明，而許多住戶飼養的寵物也受困，飼主們焦急地在網路上發布訊息，盼望心愛寵物能幸運脫困，現場許多動物保護志工接應從樓中救出的寵物，粗估有至少150隻毛孩受困在樓中。

宏福苑獲救犬貓。（圖／翻攝自兔兔基地動物救援 Bunny Base Rescue）

▲宏福苑獲救的貓咪在氧氣箱內休養。（圖／翻攝自兔兔基地動物救援 Bunny Base Rescue）

粉專兔兔基地動物救援許多志工在現場協助獲救的寵物，志工表示，消防員不放棄任何生命，看到有受困寵物不惜往來好幾趟協助帶出，27日上午在一戶救出9貓1狗，目前正在協尋飼主，然而有些毛孩不幸遇難，一樣帶出火場，盼望能回到飼主身邊善終。

宏福苑獲救犬貓。（圖／翻攝自兔兔基地動物救援 Bunny Base Rescue）

▲狗狗和貓咪一起被救起，消防員來回好幾趟希望毛孩們也平安。（圖／翻攝自兔兔基地動物救援 Bunny Base Rescue）

一名飼主在26日晚間焦急協尋貴賓狗Jason，他在貼文中表示，火災發生的下午3點他已趕回家，但大樓已經封鎖，沒辦法進去救愛犬，因此只能將愛犬的位置回報給消防單位與寵物義工，堅強地耐心等待消息。令人感動的是，27日上午9時，消防員從27樓救出一隻灰貴賓，他正是主人等待已救的Jason。Jason精神狀況不錯，飼主感激地將牠擁進懷中，也感謝大家的幫忙與安慰，網友們看到Jason平安，也好他們開心。

宏福苑獲救犬貓。（圖／翻攝自兔兔基地動物救援 Bunny Base Rescue）

▲貴賓狗Jason被救出。（圖／翻攝自兔兔基地動物救援 Bunny Base Rescue）

宏福苑狗狗Jason獲救。（圖／翻攝自粉專大埔 TAI PO）

▲飼主感激地抱著Jason。（圖／翻攝自兔兔基地動物救援 Bunny Base Rescue）

另外5樓的貴賓狗B仔在火災發生時同樣單獨在家中，飼主焦急地在網路上發問，盼望能有寶貝平安的消息，慶幸的是，27日上午B仔也平安尋獲。另外也有高齡18歲的狗狗獲救，飼主在現場等待，第一時間便接回愛犬。然而一名飼主急尋6樓的橘貓薯仔，卻沒有等到好消息，薯仔的遺體被帶出火場，飼主已領回。現場還有布偶貓、陸龜、米克斯貓咪等獲救，有些被緊急送醫急救，有些正在等待飼主接回。

宏福苑狗狗B仔獲救。（圖／翻攝自粉專大埔 TAI PO）

▲貴賓狗B仔獲救。（圖／翻攝自兔兔基地動物救援 Bunny Base Rescue）

宏福苑獲救犬貓。（圖／翻攝自兔兔基地動物救援 Bunny Base Rescue）

▲一隻獲救的喜樂蒂牧羊犬被警急送醫。（圖／翻攝自兔兔基地動物救援 Bunny Base Rescue）

宏福苑獲救犬貓。（圖／翻攝自兔兔基地動物救援 Bunny Base Rescue）

▲陸龜也平安得救。（圖／翻攝自兔兔基地動物救援 Bunny Base Rescue）

目前宏福苑大火仍未完全撲滅，許多人急尋失聯的親友，香港消防處指出，須待火勢受控才能評估實際有多少住宅單位遭焚毀。此次事故被列為5級火，為香港火警中最嚴重等級，代表現場救援難度極高。

宏福苑寵物獲救情況。（圖／翻攝自兔兔基地動物救援 Bunny Base Rescue）

▲目前宏福苑寵物協尋飼主情況。（圖／翻攝自兔兔基地動物救援 Bunny Base Rescue）

香港宏福苑大火逾百寵物受困飼主急尋　貓咪、18歲貴賓獲救

