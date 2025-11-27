破最長壽紀錄！美動物園「小藍企鵝奶奶」過25歲生日

▲拉茲迎來25歲生日，是目前世界上最年長的小藍企鵝。（翻攝Cincinnati Zoo & Botanical Garden臉書）

圖文／鏡週刊

美國辛辛那提動物園（Cincinnati Zoo）中的雌性小藍企鵝「拉茲」（Lazzie）本週迎來25歲生日，被確認是目前世界上最年長的小藍企鵝，壽命比野外同類多出一倍，無疑是「奶奶級的壽星」。

原來是第一隻在園內孵化的小藍企鵝？

拉茲在本月23日度過 25歲生日，辛辛那提動物園在社群網站為他慶生，介紹拉茲是動物園第1隻成功孵化的小藍企鵝，牠的名字「Lazzie」則源自當時贊助小藍企鵝棲地的單位「Lazarus」。

園方表示，拉茲是全世界最年長的小藍企鵝，目前仍居住於園內的Roo Valley 小藍企鵝棲地，牠身旁有0至20歲的30多隻小藍企鵝同伴，生活穩定又健康。

▲拉茲已經是25歲的「奶奶」，還是無敵可愛。（翻攝Cincinnati Zoo & Botanical Garden 臉書）

為什麼能活得比野外企鵝多出一倍？

園方指出，在野外，小藍企鵝的平均壽命不到10歲，即使在人工照養下，也很少能活超過20歲。而拉茲之所以能活得這麼長，絕對要歸功於動物園「鳥類照護團隊」（Team Bird）的細心照料。

動物園透露，作為破紀錄的長壽企鵝，拉茲的生日依舊過得非常「有牠的風格」，那就是享受額外的呵護和大量的魚食！許多網友看了紛紛留言，讚拉茲好可愛，「是個美麗的女孩」，祝牠生日快樂。



