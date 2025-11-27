消防員奔波救出9貓1狗渾身濕透臉通紅　網感動：謝謝英雄

▲消防員多次奔波，救出19樓的9貓1狗。（圖／翻攝自北義之士）



記者李依融／綜合報導

香港宏福苑惡火延燒7棟樓，造成重大傷亡，除已知至少55人不幸罹難外，許多受困家中的寵物也陷入險境。一名消防員在19樓發現受困的9隻貓與1隻狗，不斷折返只為救出所有毛孩，他滿身濕透、臉部通紅的身影讓無數網友感動直呼：「真正的英雄！」

▲消防員帶出的19樓貓咪。（圖／翻攝自兔兔基地動物救援 Bunny Base Rescue）

▲19樓該住戶還有一隻賓士貓。（圖／翻攝自兔兔基地動物救援 Bunny Base Rescue）

這起火災中，19樓的10隻毛孩因濃煙與高溫受困。27日上午9時10分，牠們在消防員奮力奔走之下被全部救出。這名消防員發現毛孩後，背著、抱著、提著，一趟趟在樓層之間奔跑，將每一隻送到安全的位置。當最後一隻毛孩被帶到一樓時，他的衣服早已被汗水浸濕，臉上因高溫與勞累而泛紅，讓許多網友紛紛留言感謝：「謝謝你為牠們拼命。」

▲跟貓貓一起獲救的還有一隻狗狗。（圖／翻攝自兔兔基地動物救援 Bunny Base Rescue）

在現場，除了消防員的搶救，也有許多獸醫自發待命。他們在毛孩被抱出火場後第一時間套上氧氣罩，迅速檢查生命跡象並提供緊急治療。住在6樓的灰貴賓「啤啤」從火場被救出時看起來極度虛弱，但在即刻醫療下生命跡象穩定，如今已平安回到主人身邊。

儘管救援持續進行，仍有許多飼主焦急等待家中受困毛孩的消息。為了加快協尋速度，當地志工成立救援群組，協助比對資訊、轉發求助，盼望能帶來更多好消息。網友們也加入分享行列，希望住戶與毛孩們都能順利脫困、平安返家。